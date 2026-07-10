İhlas Haber Ajansı • Haliliye
Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobile arkadan çarpan motosikletliler havada takla attı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ara yoldan caddeye çıkan otomobile arkadan çarpan motosikletteki iki kişinin çarpmanın şiddetiyle havada taklalar atarak yola savrulduğu feci kaza, aracın arka kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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