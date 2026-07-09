Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde 4.075 dolara yakın işlem görürken, Kanada’nın en büyük üçüncü bankası Scotiabank’tan dikkat çeken bir altın analizi geldi. 3 senaryodan oluşan analizde FED’in faiz artışı olasılıkları değerlendirilerek, altın fiyatları tahmin edildi. Hiçbir senaryonun altın fiyatlarında yeni zirveye işaret etmediği görülürken; bankanın, ons altın için öne sürdüğü adil fiyat da yatırımcıyı şaşırttı.

Orta Doğu’da artan tansiyonla birlikte altın fiyatlarındaki sert hareketler yeniden piyasaların gündemine oturdu. Kanada’nın en büyük üçüncü bankası olan Toronto merkezli Scotiabank, altın fiyatları ile ilgili 3 senaryodan oluşan dikkat çeken bir analiz yayımladı.

BİRİNCİ SENARYO

Bankanın 2026'nın geri kalanı ve 2027 yılı için öngördüğü birinci senaryo; petrolün 75 dolar seviyesinde kalacağı bir öngörüye dayanıyor. Dolar endeksinin 102-103 dolar bandında olduğu bu senaryoda, FED’den bu yıl 1 ve gelecek yıl 1 olmak üzere 2 faiz artışı bekleniyor. Buna göre ons fiyatının 2026’da 4.300 dolar ve 2027’de 4.100 dolar olabileceği tahmin ediliyor.

Altının adil değeri şaşırttı! Kanadalı bankadan 3 senaryolu analiz

İKİNCİ SENARYO

İkinci senaryoda ise faiz oranlarının bu yıl sabit kalması ve 2027'de FED’den 1 indirim varsayılıyor. ABD’de TÜFE’nin %3,5'e düşeceği, petrolün 65-68 dolar aralığında olacağı bu senaryoda, ons altının 2026'nın geri kalanında ortalama 4.700 dolar ve 2027'de 5.000 dolar olacağı tahmin ediliyor.

ÜÇÜNCÜ SENARYO

Üçüncü senaryoda ise FED’den bu yıl 1 ve 2027’de 2 faiz artışı öngörülüyor. Bu durumda 2027 için ons fiyatında 3.525 dolar beklentisi öne çıkarılıyor.

Altının adil değeri şaşırttı! Kanadalı bankadan 3 senaryolu analiz

ADİL FİYAT İDDİASI

Bu arada Scotiabank'in ekonomik modellerine göre altının şu anki adil (gerçek) değerinin 3.000 - 3.300 dolar civarında olması gerektiğine de dikkat çekiliyor. Altın bugün piyasada 4.075 dolar seviyelerinde işlem görürken; aradaki büyük farkın piyasadaki korku ve jeopolitik risklerin fiyatlanmasından (risk primi) kaynaklandığı ifade ediliyor.

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YENİ ZİRVE YOK!

Bu arada ons altın fiyatı bu yıl ocak ayında 5.600 dolarla rekor kırmıştı. Scotiabank’tan gelen 3 senaryoda da altın fiyatı için yeni bir rekor seviyenin öngörülmemesi dikkat çekti.

Son FED tutanaklarında faiz indirimi ihtimalinin tamamen masadan kalktığı görülürken, piyasalarda bu yıl en az 1 faiz artışı bekleniyor. 14 Temmuz’da açıklanacak ABD haziran TÜFE verisi ise FED’in yol haritası ve dolayısıyla altın fiyatları için kritik bir viraj olarak gösteriliyor.

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