Kira sertifikası, son yıllarda sermaye piyasalarında faizsiz finansman araçlarından biri olarak yatırımcıların radarında. Dayanak varlıklar üzerinden gelir üreten sistem altına dayalı modellerle birlikte daha da geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmış durumda. Peki, kira sertifikası kazandırır mı, nasıl kazandırır? İşte detaylar...

Son dönemde adını daha sık duyuran kira sertifikası, birikimini değerlendirmek isteyenlerin ilgisini çekmeye başladı. Faiz hassasiyeti olanlar için alternatif bir seçenek olarak görülen yatırım türü, nasıl kazandırdığı ve nasıl alındığı gibi sorularla merak ediliyor. Kira sertifikası kazandırır mı, nasıl kazandırır? İşte cevaplar...

KİRA SERTİFİKASI NEDİR?

Kira sertifikası faizsiz finans esaslarına uygun olarak geliştirilen ve yatırımcılara varlığa dayalı getiri sunan bir sermaye piyasası aracıdır. Kira sertifikası sisteminde belirli varlıklar varlık kiralama şirketleri aracılığıyla finansal ürüne dönüştürülür ve yatırımcılara paylaştırılır.

Yatırımcılar sahip oldukları sertifika oranında bu varlıklardan elde edilen gelirden pay alır. Bu sayede de faiz yerine kira getirisine dayalı bir kazanç modeli oluşturulur.

KİRA SERTİFİKASI NASIL KAZANDIRIR?

Kira sertifikaları dayandıkları varlıkların sağladığı gelir üzerinden yatırımcıya kazanç ssağlar. Gelirler genellikle belirli dönemlerde kira ödemesi şeklinde dağıtılır.

Getiri oranı ihraç koşullarına göre değişiklik gösterebilirken, bazı modellerde piyasa koşullarına bağlı olarak farklılık da gösterebilir. Bilahassa altın veya dövize endeksli kira sertifikalarında kazanç, ilgili varlığın fiyat hareketlerine göre şekillenir.



KİRA SERTİFİKASI NASIL ALINIR?

Kira sertifikası satın almak isteyen yatırımcılar, bankalar veya aracı kurumlar üzerinden işlem yapabilir. İhraç dönemlerinde talep toplanarak yatırımcıların sisteme dahil olması sağlanır.

Bazı kira sertifikaları d ihraç sonrasında ikincil piyasalarda alınıp satılabilir. Böylelikle yatırımcılar vade sonunu beklemeden pozisyonlarını değerlendirme imkanına sahip olur.



KİRA SERTİFİKASI AVANTAJLARI NELERDİR?

Kira sertifikaları varlığa dayalı olması nedeniyle belirli bir güvence yapısı içerirken, düzenli kira getirisi ile yatırımcıya öngörülebilir bir kazanç sağlar. Likidite imkanı sayesinde ihtiyaç halinde nakde çevrilebilir olması da önemli avantajlar arasında yer alır. Ayrıca bazı ihraçlarda uygulanan vergi avantajları da vardır.

