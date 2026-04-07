Türkiye’de faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların tercihi olan katılım bankaları, kar-zarar ortaklığı ve reel ticarete dayalı işlemlerle öne çıkıyor. Peki, katılım bankaları gerçekten faizsiz mi, nasıl kazandırıyor? İşte katılım hesaplarından finansman modellerine kadar sistemin işleyişine dair merak edilenler…

Bankacılık sektörü çatısı altında bulunan katılım bankaları “faizsiz” prensiplerle faaliyet göstererek, bu konuda büyük bir açığı kapatmış ve önemli bir talebe karşılık vermişlerdir.

Konvansiyonel bir bankanın “faiz karşılığında mevduat toplamak” ve “belli bir faizle kredi” vermek şeklinde öne çıkan en önemli iki faaliyeti, katılım bankalarında çok daha farklı yürütülmektedir.

KATILIM HESABI

-Mevduat toplamak isteyen katılım bankaları, belli ve sabit bir faiz getirisi vadetmek yerine, “kâr payı” uygulaması ile müşterilerine getiri sunarlar.

-Söz konusu kâr payı, bankanın doğrudan dahil olduğu, ortaklık kurduğu ya da aracılık ettiği reel bir yatırımdan/ticaretten kaynaklanır.

-İşlem sonucunda elde edilen kâr payı, belirlenen oranlarda katılım hesabı açan müşterilere dağıtılır. Bu sebeple kâr payı oranında değişkenlik olabilir.

KATILIM FİNANSMANI

-Fonlarında biriken müşteri paralarını piyasada işletmek isteyen katılım bankaları, burada da finansmanı talep eden müşterilerine doğrudan nakit olarak vermezler.

-Talep doğrultusunda işlemi gerçekleştirip, müşteriye belli bir vade ve kârla bu işleme konu olan mal ya da hizmeti satarlar.

-Böylece reel bir işlem ile kâr elde edilir. Söz konusu işlem faiz olmaktan çıkar ve bir alışveriş gibi gerçekleşir.

Örneğin;

-Bir konut almak isteyen tüketici, finansman desteği için katılım bankasına müracaat ettiğinde; banka, o konutu alıp belli bir kâr ve vade ile müşteriye satar. Bu işlemle “faizsiz bankacılık” prensibi yerine gelmiş olur.

-Bir iş makinesi talep eden firma için de katılım bankaları, o makineyi alıp söz konusu işletmeye satmak ya da kiralamak yoluyla devreye girebilir. Bu işlem de kurumsal talepler için faizsiz bankacılıkta yaygın olarak gerçekleştirilen bir uygulamadır.

