Demokrasi kazandı!

Türkiye’de uzun süreden beri beklenen gelişme erken kesinleşti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin istinafa taşınan kurultay davasıyla ilgili "mutlak butlan" kararı vererek 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. Olağan Kurultay’ı iptal etti. Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin ise görevi aynen devralmasına hükmedildi...

Borsa İstanbul Türkiye’nin en büyük muhalefet partisinde deprem etkisi meydana getiren bu gelişme karşısında panikledi, özellikle bankalardan kaçış sertleşti. Ama işlem hacminin düşük kalması satış furyasına katılımın büyük olmadığını gösterdi. Siyasette deprem etkisi meydana getiren bu karar temmuz ayında bekleniyordu. Ancak tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Antalya eski Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kurultay delegelerinin iradesinin çeşitli menfaatlerle değiştirildiği itirafları üzerine mahkeme yeterli kanaate sahip oldu.

Bu karar siyasetin parayla dizayn edilemeyeceğini parti yönetimlerinin mafya usulleriyle ele geçirilemeyeceğini gösterdi. Türk demokrasisi yara almaktan kurtuldu, millî iradeye sahip çıkıldı. Bu olay siyasi bir darbe değil, tamamen hukuk çerçevesinde Türkiye’nin en büyük ana muhalefet partisini yürüdüğü yanlış yoldan döndürüp aslına rücu etmektir.

Bu radikal karar sadece yönetim kadrosunun değişmesini ve liderlik makamını etkilemekle kalmıyor, 38. Olağan Kurultay kapsamında gerçekleştirilen tüm tüzük değişiklikleri, yapılan seçimler ve alınan tüm stratejik kararlar yasal açıdan yüzde yüz geçersiz sayıldı... Böylece partinin mevzuatında yapılan değişiklikler de eski hâline rücu edecek. CHP, kararı temyize götürme yetkisine sahip değil. YSK ise mahkeme kararını değiştiremez. Siyasette artık bundan sonra kimse çıkıp delegeleri hangi yolla olursa olsun etkileyip iradesini satın alamayacak, demokrasi sağlam temeller üzerinde kalacak...

CHP’yi iki parçaya bölen karara kendileri sebep oldu. Peki hisse senedi piyasası neden bu kararı yıkım olarak gördü? Tamamen yanlış algılama. Aynı 19 Mart’taki resim yaşanacak algısı yüzünden.

Bankalar siyasi kaos dolayısıyla kurlar yükselecek enflasyon tırmanışa geçecek, merkez bankası faiz arttıracak diye satıldı. Oysa Borsa İstanbul dışındaki piyasalarda ciddi değişim yok.

Dolar 45,74 avro 53,07 TL’de, 2 yıllık gösterge faiz 43,83’te... Ve yabancıların esas ölçü olarak kabul ettikleri 5 yıllık risk primimiz 243 ile düşük seviyede. Nitekim cuma günü satılanlar hızla yerine konulmaya çalışıldı. Zira CHP’nin ekonomi üzerinde hiçbir etkisi yok. Belediyelerdeki yolsuzluklarının ayyuka çıkmasıyla zaten utanılacak durumdaydı... Şimdi tam tersi yeniden yapılanarak temiz siyaseti benimseyerek tam bir ana muhalefet partisi hüviyetine bürünecek.

Son söz: Yanlış hesap Ankara’dan döndü. Demokrasi kazandı...

