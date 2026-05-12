Her yol Ceyhan!

Hürmüz Boğazı kapandığında dünya, deniz üstündeki küresel ham petrol ticaretinin yüzde 31’inin tek bir su yoluna sıkıştığını bir kez daha hatırladı. Körfez, kriz panzehri ararken alternatif yollar haritada Ceyhan’ı işaret ediyor.

ABD ve İran'ın 10 haftalık çatışmaya diplomatik bir çözüm bulma çabaları devam ederken Başkan Donald Trump, İran'ın barış teklifine verdiği cevabı "KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ" olarak nitelendirmesi, Tahran'ın ise tüm cephelerdeki askerî operasyonların sona erdirilmesini ve yaptırımların kaldırılmasını talep etmesi müzakere kapısını kilitledi.

Enerji Bakanı Bayraktar Türkiye’nin ham petrol ithalatının yalnızca yüzde 10’unun Hürmüz’den 8 Mayıs 2026'da geçtiğini, doğalgazda Boğaz'a hiç bağımlılık olmadığını vurguladı. Daha önemlisi masaya yeni bir günde 1,5 milyon varil kapasiteli, 650 km’lik Türkiye kesimiyle Bağdat ile prensip mutabakatı sağlandığını açıkladı...

Bakü-Tiflis-Ceyhan hattı 2016’dan bu yana yıllık 200 milyon varil ham petrol taşıyor. Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP), yılda 10 milyar metreküp hacimde Azerbaycan gazını Avrupa’ya taşıyabilen ve mevcutta da çalışmakta olan bir sistem. TürkAkım ve Mavi Akım, her yıl 47,5 milyar metreküpü aşan Rus ve Orta Asya gazını Türkiye ile Avrupa arasında dolaştırabiliyor. TÜPRAŞ’ın dört rafinerisi ve SOCAR’ın Aliağa’daki STAR tesisiyle ülkenin rafinaj kapasitesi de yılda 43 milyon tona ulaşmış durumda.

Ceyhan depolama kapasitesinin 2031’e kadar 45 milyon varile çıkarılması planlanıyor. TürkAkım, Avrupa’ya Rus gazı taşıyan son operasyonel hat konumunda. Ortaya çıkan küresel enerji tedariki sisteminde “tüketici” ya da “pasif transit ülke” değil, bölgesel enerji mimarisinin aktif tasarımcısı olarak konumlandırmak üzere harekete geçtik...

Ankara, Türkiye’yi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu enerji mimarisini şekillendiren bir “merkez aktör” olma hedefine ulaştırma projesini hayata geçirdi. Artan jeopolitik riskler Orta Doğu petrolünün dünya pazarlarına güvenli sevkiyatında Ceyhan en güçlü ve stratejik alternatif... Nitekim Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un, “Hürmüz’de vazo kırıldı bir kere. İnsanlar alternatif arıyor. Basra-Ceyhan boru hattının son derece çekici olabileceğini, hem Irak hem Türkiye hem de bölgesel arz güvenliği açısından ve özellikle Avrupa açısından son derece önemli ve stratejik bir proje olduğunu düşünüyorum” değerlendirmesi bizim için tarihî fırsat kapısının açılmasını sağlayan Trump’a ne kadar teşekkür etsek azdır.

