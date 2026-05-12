Kesin ihraçlar ve milyon dolarlar!..

CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Dört dönem CHP’de milletvekilliği ve grup başkan vekilliği yapan Köksal’ın, yarın itibarıyla AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Ana muhalefet partisinin belediye yönetimleriyle ilgili karnesi fena hâlde kırıklarla dolu… 31 Mart 2024 mahallî seçimlerinden bu tarafa, tam on yedi tane büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı CHP’den ayrıldı. Dört dönem milletvekilliği de parti grup başkanvekilliği de yapmış olan Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da yarın itibarıyla AK Partiye geçmesi yolunda beklenti var. Anlayacağınız Köksal da CHP ile bağlarını çoktan koparmış! Günler hatta haftalardan beri, Ankara kulislerinde çalkalanan bilgilere göre; Köksal ile birlikte, daha önce Özgür Özel’in kendisine çok ağır hakaretlerde bulunduğu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarlsan’ın da geçmesi bekleniyor… Köksal gibi, CHP’de iki dönem milletvekilliği yapan ve dört dönem de yerelde kazanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ağustos 2025 tarihinde AK Parti’ye geçmişti… CHP’de kaç tane belediye başkanı yolsuzluk soruşturmasıyla yargılanıyor ve kaç tanesi görevden alındı sorularına bir çırpıda cevap verebilmek zor. Birkaç gün önce, Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım partiden ihraç edildi. Yalım, yolsuzluk soruşturması dolayısıyla 30 Mart 2026 tarihinde tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. Hâlen yargılaması devam ediyor. Bu arada, Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı da oldu… “Sevgilileri” diye konumlandırılan ve maaşı belediye tarafından ödenen bazı ‘bankamatik memureleriyle' sürdürdüğü utandırıcı maceralar, medya organlarında yoğun biçimde dolaştırılıp duruyor… Diğer taraftan Yalım’ın parti içi ilişkileri ve genel merkez yöneticileri ile girdiği iddia edilen akçalı işlerden dolayı, CHP üst yönetiminin büyük sıkıntılar yaşayabileceği dillendiriliyor. Bolu eski Belediye Başkanı Tanju Özcan da 2 Mart 2026 tarihinde, irtikâp suçlamasıyla tutuklandı. Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde partiden ihraç edilmiş, ancak daha sonra Özgür Özel Yönetimi tarafından partiye geri alınmıştı… CHP’de İstanbul; Bursa, Adana gibi Büyükşehir Belediye Başkanlarının, yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara sokma gibi suçlamalarla görevden alınıp hâlen yargılamaları devam eden başkanlara dair muhataralı sürece, son günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu yeniden aktüel olarak katıldı…

5 Temmuz 2025 tarihinde tutuklanan ve servetine el konulan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, itirafçı hükmünde birlikte ek ifade verdi. Gökhan Böcek’in sekiz sayfalık ek ifadesinde söylediği şeyler son derece dikkat çekici ve CHP Merkez Yönetimini bir hayli zora sokacak mahiyette… Zira bu ifadede, hayli zamandır ortada dolaşan “adaylık borsası” konusunda çarpıcı bilgiler yer alıyor!.. Oğul Böcek’in ifadesine göre, Özgür Özel’in talimatıyla Veli Ağbaba kendisini arayıp 30 milyon TL istemiş. Konuyu babasına aktaran Gökhan Böcek’e babası “gereğini yap” demiş. Bunun üzerine esnaftan destek mahiyetinde paralar toplanmış. O günkü kur rakamına göre, 30 milyon TL yaklaşık dokuz yüz bin avro tutuyormuş. Ağbaba “Bir milyona tamamla getir…” deyince, oğul Böcek de bu rakamı tamamlayıp, parayı siyah ve fazla dikkat çekmeyen bir çantanın içine koyarak yanına bir de iPad yerleştirmiş. İfadesine göre, havaalanında sadece iPad’i çıkarıp göstermiş ve aynı çanta içinde parayı x-Ray cihazından problemsiz geçirmiş… Ankara’ya parti genel merkezine gelince telefonla Veli Ağbaba’yı aramış. Danışmada kendisine “Altıncı katta bekleniyorsun” denilmiş. O da teyit için tekrar Ağbaba ile görüşmüş ve parayı kendisini karşılayan siyah elbiseli kişiye teslim etmiş… Görüldüğü üzere hikâye fena hâlde dallı budaklı ve çetrefil. Konunun bir diğer önemli boyutu, baba Muhittin Böcek’in de ek ifadesinde, oğlunun bir milyon avroluk meblağla ilgili beyanlarının doğru olduğunu teyit etmesi. Baba-oğul Böceklerin bu itiraf ve ifadeleri çok sarsıcı sonuçlar doğurmaya aday…

Diğer taraftan oğul Gökhan Böcek, Konyaaltı Belediye seçimleri öncesinde Antalya’ya gelen Özgür Özel’in yine kendisinden para talebinde bulunduğunu (miktar olarak iki yüz bin TL’den bahsediyor) anlatıyor. Hatta şöyle bir serzenişte de bulunuyor: “Eskiden genel merkezden bize yardım gelirdi. Şimdi bizden yardım talep ediliyor.” Gökhan Böcek, yine konuyu babasına anlattığını, babasının da “yardımcı olun” dediğini beyan ediyor. Babası ise bu rakam konusunda tam olarak bir ifade kullanmıyor, sadece yardımcı olunmasını söylediğini ifadesinde belirtiyor… Doğrudan Parti Genel Merkezi’ne yönelik ve başta Özgür Özel ile Veli Ağbaba’nın itham edildiği bu ifadeler, davanın seyrinde çok büyük etkiler yapabileceği gibi, siyaseten de çok ciddi patlamalara yol açabilir… Özgür Özel’le alakalı olarak Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım’dan da bir iddia var. Bu iddiaya göre (savcılık ifadesi) Yalım, 2023 kurultayı öncesinde Özel’e bir milyon iki yüz bin TL verdiğini, bu paranın iki yüz bin TL’lik kısmını Manisa’ya götürüp, Özel’in isteği üzerine onun evinin bahçe duvarı üstüne bir poşet içinde bıraktığını söylüyor… Bu kadar ayrıntılı biçimde dillendirilen bu iddialar karşısında CHP Merkez Yönetimince, sürekli olarak meselenin siyasi yönü işlenmeye çalışılıyor. Para kuleleri görüntüleriyle başlayan ve onlarca itirafçının beyanıyla gündeme gelen milyon dolarların akıbeti ne olacak? Diğer yandan CHP, kesin ihraç karalarıyla vaki ithamları ne ölçüde savuşturabilir?

