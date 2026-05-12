Ah ı ah… Biz küçükken uçaklara el sallayan, askerlere selam veren, uğur böceklerinden terlik pabuç isteyen saf ama mutlu çocuklardık…

Dürüst olmak gerekirse son iki yılda on yıl yaşlandık beah…

-Aynaya bakıp kendi kendine “karakteri bozulmayan bir sen kaldın, helal olsun!” diyorsan gel bi sarılalım...

Rahat bir kafanın sırrı dört kelimede: “Aynen, boş ver, hayırlısı, eyvallah…”

Keşke bazı insanlar suya düşse… Sonra o suyu inek içse, inek dağa kaçsa, o dağ yansa bitse kül olsa…

Cildim ve moralim durduk yere bozuluyor sanki… Sizde de öyle mi?

Anayasaya ‘Herkes kendi işine baksın’ şeklinde bir madde eklenmesi lazım…

-Gerçek aşkı ararken mutfakta dolma gördüm ve yine konu değişti…

El âlem itini övüyor, siz aslanda kusur arıyorsunuz. Yalan mı?..

“Ben süperim ama kocam da adam çıktı!” diyen hanım okurlarım el kaldırsın…

Bugün, ‘dün’ beklediğin ‘yarın’dır. Az bir düşünelim bunu…

‘Şurada’ ile ‘aha şurda’ arasında en az iki metre mesafe vardır. ‘Şu yanda’yı ise hiç sormayın. Bir de ‘Tee şu yanda’ var ki, o en az iki üç km’ye eş değerdir…

Bu dünyada ya arsız olacaksın ya da gamsız. Ya ‘bana ne’ demeyi öğreneceğiz ya da ‘sana ne!..’

Hayal kurarken “Oha, bu kadar da abartmamalıyım” farkındalığı… Size de geliyor mu?..

Eskiden insanlar gördüğünü örter, görmediğini söylemezdi. Şimdiyse gördüğünü yayıyor, görmediğini uyduruyor!..

Sıklıkla kullandığın cümle; “Teşekkürler, ben tek başıma hallettim o konuyu…” ise, gel bir sarılalım…

Patavatsız insanın kendini açık sözlü sanması fena … anlatamıyorsun cahile…

Kızlar erkeklerin ‘gelirlerine’ erkekler kızların ‘giderlerine’ baktığı sürece, biri geliir biri gider…

Vay efendim çiçeğin yerini değiştirince küsüyormuş, bizim hayatımızı kaydırdılar da gıkımızı çıkarmadık!..

Benimle aynı fikirde olmayan kişilere karşı bakış açım; “Sen ne anlarsın be!..”

Bütün duyguları anlatmaya yetecek kadar kelime yoktur. Gerek de yoktur!..



Ninem diyor ki; Elden ekmek yiyen yolda acıkır.

