Git geri getir o terliği…

Tüm annelerin, anneannelerin, babaannelerin, ninelerin, vicdanını anne olan tüm koca yürekli kadınların ve anne şefkatiyle evlatlarını büyüten babaların Anneler Günü kutlu olsun…

Annelerin klişeleri, hafif huysuz ama sevimli. Ve hiç kızmayan yok, nesilden nesile geçişli... Anne olduğunuzda siz de kendinizi bu laflardan birini söylerken bulabilirsiniz...

Kime çektin bilmem ki?.. (İstediği gibi davranılmayınca)

Aynı baba tarafı... (Sinirlendiğinde)

Aynı ben... (Övüneceğinde)

El âlemin çocukları ..... (Bir ömür el âlemin çocuklarına kin beslemece)

Herkes kendini camdan atsa sen de mi atacaksın? (Sen birilerini emsal gösterince)

Bu ne böyle her yer her yerde!.. (Günde en az 1 kere tok karnına)

Her yer senin saçın. (İstisnasız her süpürge yaptığında)

Uşağınız mı var sizin?!. (Çılgına bağladığında) Bir işin de ucundan tutun... (Yorulduğunda) Basma ayaklarınla yeni sildim orayı! (Temizlik sonrası 'canavar'a dönüşünce.

Bir kere de "peki anneciğim" de... (İtiraz hissedildiğinde)

Anne olunca anlarsın!.. (Yukarıdaki söz yeterli gelmeyince)

Köpekler ana olmasın! (Sitemkâr ama her duruma uyar)

Allah sana da senin gibi evlatlar versin... (Kâh dua, kâh beddua niyetine)

Onun yeri orası mı?! (Otomatik navigasyon) Nereye koyduysan oradadır! ("şuyum buyum nerede?"nin klişe cevabı)

Sen mi geldin? (?..)

Kafanı bunlara yorduğun kadar derslerine yorsaydın, uhuuu! (Eğitim hayatı boyunca)

Sıkı can iyidir çabuk çıkmaz!! (Telkinle tedavi) Evde yapsam yemezsiniz! (Dışarıda...)

Akşam baban gelsin!!!! (Kötü polis!..) Çaktırmadan içeride kaç kişi var say. (Misafire servis akabinde)

Sokakta bulduğun sokakta kalır! (Hep haklı çıkar...)

Ben sana hiçbir şey söylemiyorum! (2.536.000 cümle kurduktan sonra)

Kiminle konuştun iki saat? (Telefonu kapatınca)

O kadar ne konuşuyorsunuz arkadaşınla? (Ergen denetlemece)

O kızı/çocuğu gözüm hiç tutmadı! (Dikkate alınmalı...)

Biraz yanımıza gel de/elindeki telefonu bırak yüzünü görelim. (İletişim formu)

Gece yatmak bilmiyorsun sabah kalkmak bilmiyorsun (Ninni...)

Babandan önce evde ol! (Zamanlama manidar!..)

Sınavda bunları soracaklar sana di mi?! (Tv izlerken)

Yaptığın banaysa öğrendiğin kendine! (Teşvik primi)

El adamı iki günde kapı önüne koyar!.. (Motivasyon!)

Kocanın evinde de yatarsın bu saate kadar. (Günaydın...)

Senin karını da görücez! (Eyvah eyvah...)

Bizim ailemiz bunları kaldırmaz!.. (Ayağını denk al minvalinde)

Dur onları yeme, misafir gelecek yarın. Misafire yaptım. (Nefis terbiyesinde)

Ben sana demedim mi?! (Her olumsuzluğun arkasından…)

Anlat yavrum ben senin annenim, arkadaş gibiyiz. (Laf almaya çalışırken)

Doğru konuş benimle, ben senin arkadaşın değilim! (Otoriteyi vurgularken)

Ben anayım ana!

Bana anne deme!



Ninem diyor ki; Ana başa taçtır, her derde ilaçtır.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...