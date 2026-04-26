Hepimiz kaybettiğimiz ya da ulaşamadığımız şeyler için zamanı suçlarız. Oysa unutma ki; Zaman konuşacak olsa, hepimiz utanırız…

Uğraşma hiç boşuna,

Kimseyi memnun edemezsin hayatta…

Ne verirsen yürekten…

Bulurlar mutlaka, bir eksik, ya da fazla…

Değer bilmeyen kim varsa,

İşte "O" en değerli bu dünyada…

En iyisi mi?

Sen kendini yorma…

Bırak seni sen olduğun için seven insanlar olsun yanında…

***

Tıpkı “Dِört Mevsim” gibidir insan.

Gülerken yaza

Sevinirken ilkbahara

Soğurken kışa

Hayalleri yıkılırken…

“Sonbahara” benzer…

***

Kalbini camdan yaparsan, kıran çok olur.

Demirden yaparsan, sonu pas olur.

Denizden yap ki, giren kaybolsun, yüzmeyi bilen kurtulsun, bilmeyen boğulsun.

***

Dünya; senden mükemmeli bekleyen kusurlularla dolu…

Onları umursama…

Sen kahveni iç...

Suyun tuzlu olduğunu anlamak için denizin tamamını yutmaya gerek yok.

Hiçbir şeyi sonraya bırakma.

Sonra kahve soğur.

Sonra hevesin kaçar.

Sonra gün geceye döner.

Sonra insanlar büyür.

Sonra insanlar yaşlanır.

Sonra hayat geçip gider.

Sonra fırsatın varken yapmadıkların için pişman olursun…

***

Köre renk, sağıra ahenk anlatılmaz. Güzeli güzele söyle ki mana incinmesin…

İnsan hep imtihan olur.

Zira cevher har'da, insan dar'da işlenir...

Kurt kurt olmaz imiş ardından dokuz it ürümeyince! İnsan insan olmazmış çile, dert görmeyince.

Gam üstüne gam verilir ta ki gelene sevinmeyene, gidene üzülmeyene kadar.

İyileşmek her şeyin yoluna girmesi değil, o şeylerin artık seni altüst edememesidir!

Kuşları rahatsız etmemeye en çok özen gösteren kişi, aslında avcıdır. Bu yüzden bazı sahte ilgilere aldanma.

Sabah uyanmak için saatinizi değil kalbinizi kurun, hayat her gün sizin için yeniden başlasın…



Ninem diyor ki; Lambada gaz yoksa neylesin fitil, insanda akıl yoksa neylesin fikir.

