İyi bayramlar

Arife, sadece takvimdeki bir yaprak ya da telaşlı bir hazırlık günü değil. O, bekleyişin en asil hâli, vuslatın en zarif kapısıdır. Kalplerin arındığı, küskünlerin içten içe bir selam göndermek için fırsat kolladığı, duaların gök kubbede yankılandığı bir arınma zamanı…

Bugün arife, bu mübarek günde avuçlar göğe, gönüller ise birbirine açılsın;

Gözlerinizi her sabah yeni bir umuda açacağınız günlerin arifesi olsun.

Yıllardır görmediğiniz bir dosttan gelecek sürpriz bir telefonun arifesi olsun.

İçinizi sıkan tüm dertlerin yerini kuş hafifliğinde bir huzura bırakacağı anların arifesi olsun.

Cüzdanınızın bereketiyle taşacağı, borçların ve kaygıların tamamen silineceği dönemlerin arifesi olsun.

Küslüklerin bittiği, kırgın kalplerin sevgiyle yeniden kenetlendiği sarılmaların arifesi olsun.

Tam pes edecekken içinizden yükselen o "son bir gayret" sesinin arifesi olsun.

Attığınız her adımın başarıya, her emeğinizin büyük bir zafere dönüşeceği günlerin arifesi olsun.

“Bundan sonra ne yapacağım?" diye çaresizce düşündüğünüz anlarda, önünüzde apaydınlık ve hayırlı kapıların ardı ardına açılacağı dönüm noktalarının arifesi olsun.

“Asla geçmez” dediğiniz yaraların şifayla, sağlıkla ve sıhhatle kapandığı sabahların arifesi olsun.

Sevdiklerinizle aynı masada şen kahkahalar atacağınız neşeli sofraların arifesi olsun.

Dualarınızın, hayallerinizin ve tüm iyi niyetlerinizin gerçeğe dönüşeceği anların arifesi olsun.

Bir yetimin yüzündeki küçücük tebessüme, bir yaşlının duasındaki isminize şahit olup kalbinizin umutla ürpereceği günlerin arifesi olsun.

Demlikten bardağa süzülen ilk çayın kokusunda, sevdiklerinizle kuracağınız o derin muhabbetlerin arifesi olsun.

Kimsenin kimseyi kırmadığı, adaletin, merhametin ve sevginin tüm sokaklara dalga dalga yayılacağı o güzel geleceğin arifesi olsun…

Yeryüzündeki tüm mazlumların, masumların ve çocukların güven içinde uyuyacağı o huzurlu sabahların arifesi olsun.

Ne kadar büyürseniz büyüyün, içinizdeki o bayram sabahına uyanan neşeli çocuğun elini sımsıkı tutacağınız upuzun ömürlerin arifesi olsun.

Arife gününüz ve;

Şimdiden bayramınız kutlu olsun…



Ninem diyor ki; Dua kapı çalmaktır. Gerisine karışmak haddini aşmaktır.

