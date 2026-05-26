Kolay para hayal alın teri helal!

Türkiye’nin en büyük problemlerinden biri yasa dışı bahistir. Bu bela sadece birkaç site değil; kara para, sahte şirketler ve uluslararası ağlarla bağlantılı büyük bir ekonomi hâline geldi. Kayıt dışı ekonomi yüzünden her yıl en az 30 en fazla 100 milyar dolarlık kayıp oluşuyor...

Bir tarafta emek sarf etmeden, oturduğu yerden para kazanacağım diye hayal kuranlar, diğer yanda onları avucunun içine alarak soyup soğana çeviren çeteler var! Özellikle genç kesimin bu düzen içinde bütün varlıklarını eritip kaybettiğini görüyoruz. Psikolojik hastalıklar, bunalımlar, sosyal hayatta büyük problemlere yol açıyor...

Peki biz bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağız? Sadece site kapatmak, polisiye tedbirlerle bazı grupları yakalayıp hapse atmak yetmiyor... Olayı çıkış noktasından kesmek lazım.

Şu an devlet zaten geniş çaplı bir mücadele yürütüyor. 71 maddelik eylem planında; sosyal medya reklamları, IBAN trafiği, kripto para çıkışları ve ödeme sistemleri birlikte izleniyor. Yüz binlerce siteye erişim engeli getirildi. Ama hâlâ sistem varlığını sürdürüyor. En etkili yöntem, para transferinin gerçekleştiği finans ayağını keserek, şüpheli IBAN havuzlarını tespit etmek ve kripto çıkışlarını izlemek. Sahte şirket ve POS cihazlarını kapatmak. Çünkü siteler kapanınca yenisi açılıyor ama para akışı kesilirse sistem küçülüyor...

Son operasyonlarda milyarlarca liralık para trafiği tespit edilmesi de sorunun merkezinin finans olduğunu gösteriyor...

Bugün yasa dışı bahis en çok: Telegram X/Twitter Instagram influencer reklamları üzerinden yayılıyor. Özellikle gençlere “kolay para” algısı aşılanıyor. Reklam veren hesaplara hızlı erişim engeli ve ağır para cezaları verilmeli. Ticaret Bakanlığı’nın bazı hesaplara erişim engeli uyguladığı açıklaması çok önemli.

Genç işsizlik önlenmelidir. Şu anda 15-34 yaş arasında ise yaklaşık 6,5 milyon genç ne çalışıyor ne de eğitimde bulunuyor. Bugün 14-15 yaşındaki çocuklar bile Telegram gruplarında bahis kuponu görüyor. Okullarda dijital kumar bağımlılığı eğitimi verilmesi gerekiyor. Çünkü mesele artık sadece “bahis” değil, bir bağımlılık problemi. Ama iş önce ailede başlıyor...

Çocuklara çalışıp alın teri dökerek kazanmak, kanaat ederek yaşamak öğretmelidir...

Yasa dışı bahisle her yıl eriyip giden 100 milyar dolarla, Merkez Bankasının rezervleri 250 milyar dolara ulaşır, cari açık kapanır, enflasyon problem olmaktan çıkar, elektrik ucuzlar, işçinin, emeklinin, memurun maaşı artar, hükûmet de vatandaş da rahat nefes alır...

Kolay para hayaldir, alın teri helaldir...

