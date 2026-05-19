Es deli rüzgâr bağrıma, bağrıma…

Ah-ı ah azizim, şehir hayatı bitirdi bizi... Köye gidip aşağıdaki bağdakine “hooooov” diye seslenmek vardı şimdi... Di mi? Evet, di... Neyse, sıkıntı yapmıyoruz, yalpalayarak da olsa yola devam ediyoruz;

-Sakızı tükürüp vole atan milletiz, nasıl şampiyonlar liginde şampiyon olamadık!?.

-Keşke siyasi tartışma programında gerilimin zirve yaptığı en hararetli en civcivli anında “Bizimle derdi olanın derdi bitmez beybisi!” dese birisi… konuşmayı bilmiyorlar ki!

-Altı ay uyuma fikrini ayılara nasıl kaptırdık yauvv?

-“Biz küçükken evin salonuna bi misafir bi de kurutulmak üzere çiğ tarhana girerdi. Gözünü sevdiğim salonda tarhana kadar keyif yapamadık be...” diyenler, yaşlanıyoruz haberimiz olsun…

-Tişörtü ters giyince, kafayı çıkarmadan; sadece kolları çıkarıp düzeltenlerden zarar gelmez sevin onları…

-Sonradan şişman olacağımız şeyler yaşandı…

-İlkokuldayken derste duyulan “Malazgirt Savaşıyla Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı” cümlesi ve zihinlerde oluşan “o devasa kapı” seni de unutmadım…

-Otobüste sırf yer vermemek için sniper'la vurulmuş gibi yatan tiplere gıcık olan bir ben miyim?

-Bazılarının spordan anladığı; Halı saha öncesi ısınma taktikleri; maça dört dakika kala bi sigara yakmak…

-Sözsüz iletişim; Bir yeter deme şekli olarak kolonya dökülürken elin yukarıya doğru kalkması

-Tesla şirketi yaptığı araçların tasarımını, tek tek hangi parçası ne işe yarar diye paylaşıyor. Bizde hâlâ dantel modeli gizleyen elti var!

-Yan komşunun çiçeği açmış nasıl mutlu mutlu anlatıyor çiçeğim açtı diye. Mutluluk bu kadar kolay mı? Yarın çalıcam çiçeğini…

-Anne sinir katsayısı ölçme testi gösteriyor ki; harfler azaldıkça sinir artar… Örnek; Çekil şurdan (az sinirli), çekşudan (sinirli), çeşeşudn (kaç hemen!)

Anne demişken, bizim jenerasyonun güven problemi var. Çünkü neden? Annelerimiz “Buraya gel, bir şey yapmayacağım” diyerek büyüttü bizi…

-Çağımızın özeti; insanların psikolog gibi konuşup ruh hastası gibi davranması.

-Vaziyet alın millet, dünyayı birkaç deli yönetiyor!..

-O zaman, dört şeritli yolda en soldan gidip selektör çakan kamyon şoförünün coşkusunu ver bana ve okurlarıma Allah’ım!

Ha bu arada sevgili okurlarım, hayvan sahiplenmek istiyorum; bakıma muhtaç koçu, danası, tekesi olan varsa bana yazsın…



Ninem diyor ki; Zihin fukara olunca akıl ukala olurmuş...

