Mutlu pazarlar…

“Sahip oldukların seni mutlu etmeye yetmiyorsa sahip olamadıkların da işe yaramayacaktır.” Erich Fromm

***

Mutluluğun resmini çiz desen bana,

Bir çocuğun yüzünü koyarım önce.

Kirlenmemiş bir gülüş iliştiririm,

Sabahın en ince yerine.

Bir bardak demli çay koyarım sonra,

Buharında yorgun annelerin duası.

Uzaklardan dönen babaların

Kapı sesi olur akşam vakti.

Bir sokak çizerim yağmur sonrası,

Toprak kokusu sinmiş taşlarına.

İki dost yürür omuz omuza,

Hiçbir şey demeden anlaşırlar…

Bir pencere açarım denize karşı,

Perdeyi hafifçe sallayan rüzgâr.

İçeride eski bir türkü çalar,

Dışarıda dünya biraz susar…

Mutluluğun resmi büyük değildir aslında;

Ne saray ister, ne alkış, ne taç.

Bir sıcak el, bir içten bakış,

Bir de “iyi ki geldin” diyen ses yeter,

Çünkü hayat gerçekten çok kısa…

***

Huzurlu bir mutluluk, kalbin derinliklerinde hissedilen sessiz bir sevinçtir.

Öyleyse bir güzellik yapın kendinize.

Kimseleri sevmediğin kadar, kendinizi

sevin sadece.

Bırak sizi sevmeyenler üzülsün;

‘Yüreklerine sığamayacak kadar

büyüksünüz’ diye...



Ninem diyor ki; Acemi marangozun talaşı tahtasından çok olur.

