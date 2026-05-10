Borsa 11 yılın ufkunda!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %4,29 primle 15.062,65 puandan kapanış yaptı. Endeks, ilk defa yine geçen hafta 15 bini aşarken, haftalık ve günlük bazda kapanış rekoruna da imza attı. Öte yandan cuma günü 15.167 ile yeni zirve seviye de test edildi. Orta Doğu’da ABD ve İran arasındaki jeopolitik krizde “anlaşma umutlarının yükselmesi” 110 doların üzerinde seyreden petrol fiyatlarını 100 dolar sınırına kadar çekti. Borsa İstanbul da artan iyimserlikle yeni zirvelere yelken açtı.

Düşük petrol; Türkiye ekonomisi için enflasyonist baskıların azalması, cari dengede toparlanma, dezenflasyon ve faiz indirimi sürecine dönüş demek… Bu sebeple kalıcı bir çatışmasızlık ortamı ve daha fazla gerileyecek petrol fiyatlarının, Türkiye’nin makroekonomik dengeleri için önemli olduğunu biliyoruz. Geçen hafta başına açıklanan nisan enflasyonu da bu anlamda %4,18 ile beklentileri aşarak önemli bir sinyal vermişti.

***

Borsaya dönersek… Yabancı yatırımcılar için önemli bir gösterge olan “döviz bazında endeks” performansında da dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. BİST 100, son kapanışını 332 dolardan gerçekleştirdi. Borsanın geçmişinde son olarak Mayıs 2015 ve Mayıs 2024 dönemlerinde en yüksek 344 dolar seviyesi test edilmiş. Son kapanış itibarıyla dolar bazında borsa, 11 yıllık zirveye oldukça yaklaştı. TL olarak karşılığı yaklaşık 15.600 direncine işaret ediyor. Borsada bir önceki zirve olan 14.600’ün ise artık ilk destek olarak konumlanabileceği görülebilir.

Geçen hafta borsada en çok yükselen sektörlere bakıldığında ise Metal Ana (%11,33), Bilişim (%10,57), Metal Eşya (%8,58), Gıda (%7,60) ve İletişim (%6,90) endeksleri ilk 5 sırada yer aldı.



