Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksinin, Orta Doğu’da belirsizlikler devam ederken 14.616 ile yeni bir rekor denemesi yaptığı hafta geride kaldı. Dikkat çeken fiyatlamalara kısaca bakarsak;

-Endekste haftalık değer kaybı %-1,23 olsa da kapanış 14.409 puandan gerçekleşti ve zirveye yakın görünüm korundu.

- Hürmüz’deki tıkanıklığın devam etmesi sebebiyle petrolün ateşi yeniden yükseldi. Vadeli işlemlerde petrol fiyatı 106 dolara yöneldi ve önceki 3 haftada gerçekleşen düşüş serisi son buldu.

- Altın fiyatlarında da 4 haftalık yükseliş serisinin ardından geçen hafta %-2,5 gerileme yaşandı. Ons fiyatı 4.710 dolardan cuma kapanışını gerçekleştirdi.

Yükselen petrol fiyatının “yüksek enflasyon, daha sıkı para politikası ve likidite ihtiyacı” gibi beklentileri beslemesiyle birlikte piyasalar da geçen hafta “bekle-gör” konumuna geçti. Ancak özellikle hisse senedi piyasalarında “daha fazla iyimserlik” dikkat çekiyor. Bu iyimserliğin ise nisan başında ilan edilen ve geçen hafta yeniden uzatılan Orta Doğu’daki ateşkesten kaynaklandığı görülüyor. Piyasalar “Hürmüz açılırsa” ihtimaline odaklanmış durumda çünkü bu su yolunun kapalı kalmasının, ABD ve İran dâhil olmak üzere kimsenin faydasına olmadığı ortaya çıktı. Nitekim iki taraf, ikinci görüşme için bu hafta sonu Pakistan’a gitti.

Buradan gelecek haberler özellikle Türkiye piyasalarındaki hareketleri doğrudan ilgilendiriyor. Hürmüz Boğazı’nın açılması hâlinde petrol fiyatlarında hızlı düşüş, risk priminde ve piyasa faizlerinde gerileme, borsada yeni zirveleri konuşuyor olabiliriz. Merkez Bankası da politika faizini %37’de sabit tutarak, haziran ve temmuzdaki iki toplantısı öncesinde nisan ve mayıs enflasyonlarını görebilecek. Orta Doğu’daki düğümün çözüldüğü pozitif bir senaryoda, yaz aylarında yeniden faiz indirimleri için gerekli zeminin oluşmaya başladığını da görebiliriz.

Hürmüz açılırsa…

