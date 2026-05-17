Orta Doğu’daki savaşın başlamasının ardından 2,5 ay geride kalırken, nisan başından itibaren “kırılgan ateşkes” durumu da muhafaza ediliyor. Bu süreçte “kalıcı bir anlaşma” henüz gerçekleşmedi. Dünyadaki petrol arzının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı kapalı. Petrol, üst üste üçüncü defa 100 doların üzerinde haftalık kapanış yaptı. ‘Brent’ varil fiyatı geçen haftayı %9 gibi yüksek primle 109,20 dolardan tamamladı. Petroldeki yüksek seyirle birlikte;

-ABD 10 yıllık tahvil faizi Şubat 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve %4,60’ı test etti. Dolar endeksi %1,5’e yaklaşan haftalık primle 99,25’e yöneldi.

-ABD’de TÜFE nisanda yıllık bazda %3,8 ve ÜFE %6,0 ile tahminleri aşarak ciddi bir risk sergiledi.

-Küresel piyasalarda özellikle ABD’de yapay zekâ destekli ‘yapay ralli’ yerini yüksek enflasyon ve düşük büyüme korkusuna bıraktı. Piyasalar makroekonomik gerçeklerle yüzleşince, altının yanı sıra gümüş ve bakır gibi metaller ile birlikte borsalarda da cuma günü kayda değer satışlar yaşandı.

İçeride ise TCMB 2026 enflasyon tahminini %26’ya çıkardı. Bu yıl petrol fiyatı beklentisini de 89 dolara yükseltti. TCMB Başkanı Fatih Karahan; savaşın gidişatı ve şiddeti, bunun enflasyon görünümünü etkileme potansiyeli, diğer taraftan da ekonomideki soğumanın enflasyona yönelik etkileri gibi unsurlara dikkat çekerek “Bu belirsizlikler biraz daha azalana kadar (para politikasında) mevcut duruşun isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra bütün seçenekler masada. O dönemki enflasyon görünümüne, veri ve haber akışına göre karar vereceğiz" mesajını verdi.

Gelinen noktada bütün merkez bankalarından “sıkı para politikası beklentisi” arttı. Bu tabloyu ancak Hürmüz’ün açılmasını ve petrolün yeniden 100 doların altına çekilmesini sağlayabilecek bir anlaşma “olumlu yönde” değiştirebilir.

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi “uzayan belirsizliklerle” geçen hafta %4,61 değer kaybetti. 14.367’den kapanış yapan endeks için 14.200 önemli destek olarak gösteriliyor. Yukarıda ise bir önceki zirve olan 14.532’nin yeniden direnç konumuna geçtiği ifade ediliyor.

Yüzleşme!

