Orta Koridor’un şifreleri: Türkiye küresel akışın yeni merkezi

Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Kazakistan ziyareti ve Astana’da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı, masadaki onlarca diplomatik, askerî ve kültürel başlıkla medyanın gündemindeydi.

Kuşkusuz her protokol kendi içinde değerli; ancak bu tarihî temasların perde arkasındaki asıl makro başarıyı, küresel dengeleri sarsacak olan o büyük vizyonu ıskalamamak gerekiyor;

Orta Koridor ve Bağlantısallık…

Gündemin yapısal ağırlık merkezini oluşturan bu proje, sadece iki ülke arasındaki bir ulaştırma hattı değil; Avrasya coğrafyasının geleceğini yeniden yazma iradesidir.

Soğuk Savaş’ın kalın duvarlarla ayrılmış dünyasında yıllarca Türkiye’ye biçilen rol; sınır hattını tutan, bloklar arasında tampon işlevi gören, hareketten çok denge üreten bir çevre ülke. Oysa bugün dünya artık sınırlarla değil, hatlarla ve akışlarla tarif ediliyor.

Güç; haritanın üzerinde kapladığınız alanla değil, o alanın içinden geçen enerji, veri, ticaret ve lojistik akışlarını ne kadar yönlendirebildiğinizle ölçülüyor.

İbn Haldun’un "Coğrafya kaderdir" vecizesi, günümüzde durağan bir teslimiyeti değil; bağlantısallık üzerinden coğrafyayı yönetme gücünü talep ediyor.

Çünkü modern dünyada statik coğrafya bir başlangıç noktası olsa da, dinamik bağlantısallık o geleceği tayin eden asıl güç unsurudur.

Astana’da atılan imzaların tam merkezinde yer alan “Orta Koridor”, Çin’den başlayıp Kazakistan bozkırlarını aşan, Hazar geçişiyle Kafkaslar üzerinden Türkiye’ye uzanan ve oradan Avrupa’ya bağlanan devasa bir sistem.

Kuzey koridorunun yaptırımlar ve Ukrayna-Rusya aksındaki savaş nedeniyle kırılganlaşması, güney hatlarının ise Orta Doğu’daki kronik istikrarsızlıklar ve Süveyş Kanalı krizleriyle çevrili olması, Orta Koridor’u küresel ekonomi için tek güvenilir alternatif hâline getirdi.

Küresel ticaretin ana damarlarındaki bu pıhtılaşma, Avrasya’nın kalbinde yeni bir koroner baypas operasyonunu kaçınılmaz kıldı ve Astana zirvesi bu operasyonun son dikişlerini attı.

Bu yeni dönüşümle Türkiye’nin konumu artık geçiş ülkesi değil, akışları düğümleyen ülkedir.

Orta Koridor yalnızca coğrafi bir hat değil; demir yolları, limanlar, enerji geçişleri ve dijital veri hatlarının oluşturduğu çok katmanlı, yaşayan bir organizmadır.

Bu sistemde kritik olan, hattın üzerinde edilgen şekilde durmak değil, hattın hızını ve sürekliliğini garanti eden düğüm noktası olabilmektir.

Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve Kazak mevkidaşı Tokayev’in onayladığı yeni kararlar, tam olarak bunu hedefliyor; Dijital gümrük entegrasyonu, e-Permit (elektronik izin) sistemleri ve ortak mevzuat esneklikleri.

Altyapı, ortak bir bürokratik akılla birleşmediği müddetçe kesintisiz akış sağlanamaz; Türkiye ve Kazakistan bugün bu akışın hukuki ve dijital mimarisini de finalize ediyor.

Kazakistan bozkırlarından Anadolu’ya uzanan bu jeoekonomik ittifak, bir karşılıklı zorunluluklar düzenidir.

Orta Asya ülkeleri için Türkiye, Avrupa pazarına ve açık denizlere açılan en güvenli kapı; Türkiye içinse Orta Asya, enerji, kritik madenler ve üretim çeşitliliğinin stratejik uzantısıdır.

Bu karşılıklılık, sömürgeci dönemin klasik merkez-çevre ilişkisini ortadan kaldırır ve yerine ağ tabanlı bir koordinasyon modeli koyar.

Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) somut bir aktör olarak sahneye çıkması ve bu fotoğrafa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) de dâhil olması, oyunun sadece bir kara jeopolitiği olmadığını, Akdeniz’deki deniz lojistiği ağlarıyla birleşen bütünsel bir Bağlantı Haritacılığı hamlesi olduğunu göstermektedir.

Haritaya dikkatli bakıldığında, Orta Koridor’un çok boyutlu yeni yan damarlarla beslendiği görülüyor. Zengezur Koridoru, Kafkasya’daki statik sınır blokajlarını lojistik bir esneklikle aşarken; Irak’ın Faw Limanı’ndan başlayıp Türkiye’ye uzanan Kalkınma Yolu, küresel bedenin Kuzey-Güney atardamarını Doğu-Batı aksıyla evlendirmektedir.

Türkiye, bu devasa ağların tam kesişim kümesinde, küresel ticaretin aort damarı işlevini üstlenmektedir.

Bu durum, bağlantısallıktan mahrum bırakıldığı için yer altı kaynaklarına rağmen geri kalan coğrafyaların geleceğini de açıklar.

Toprağın altında mahsur kalan zenginlik esirdir; onu özgürleştiren ve güce dönüştüren ise yoldur, raydır, limandır.

Türkiye’nin inşa ettiği şey işte bu yüzden bir transit ülke kimliği değildir.

Transit ülke pasiftir, üzerinden geçilir.

Türkiye ise geçişi organize eden, hızlandıran, dijitalleştiren ve gerektiğinde risklere göre yönünü değiştirebilen bir lojistik akıl merkezidir.

Hazar geçişli bu hattın Aktau ve Kuryk limanlarındaki kapasite artışları ile Bakü-Tiflis-Ceyhan hattından akan Kazak petrolünün büyümesi, bu lojistik aklın sahada işleyen dişlileridir.

Bugün Avrasya’nın yeniden şekillenmesinde belirleyici olan şey, askerî üstünlükten çok bağlantı üstünlüğüdür.

Kimin daha çok tankı olduğu değil, kimin daha çok hattı, veriyi ve ticareti birbirine bağladığı küresel hiyerarşiyi belirlemektedir.

Orta Koridor bu anlamda bir ulaşım projesi değil, 21. yüzyılın yeni güç mimarisidir. Türkiye’nin bu mimarideki konumu, klasik “Batı ile Doğu arasında köprü” söylemini çoktan aşmıştır.

Köprüler statiktir; üzerine yük biner ama karar üretmez.

Oysa Türkiye artık karar üreten, akışı yöneten ve sistemin düğüm noktalarını kontrol eden dinamik bir merkezdir.

Üstelik bu hat sadece mekânı değil, zamanı da kısaltır. Geleneksel deniz rotalarına kıyasla Çin ile Avrupa arasındaki mesafeyi yarı yarıya düşüren, Kazakistan-Türkiye transit süresini 13 güne kadar indiren bu hat, tedarik zincirlerini hızlandırarak ekonomik döngüyü sıkıştırır. Zamanın en kıymetli sermaye olduğu bir çağda, bu hız Türkiye’yi zamansal bir avantajın da sahibi yapar.

Nihayetinde Astana'daki zirvenin asıl çıktısı, Orta Koridor’un Türkiye için jeopolitik bir yeniden tanımlama alanı olduğudur. Bu hat üzerinde Türkiye, artık başkalarının çizdiği haritaların içinden geçen bir ülke değil, haritayı bizzat masada ve sahada yeniden çizen aktördür. Ve bağlantısal coğrafyada temel kuralı şudur: Haritayı çizenler, akışı yönetenlerdir; akışı yönetenler ise geleceğin küresel nizamında söz sahibi olacak olanlardır. Türkiye, o nizamın tam merkezindeki yerini, haritaya vurduğu bu kalıcı mühürle almaktadır.

Nur Tuğba Aktay'ın önceki yazıları...