Çakar ve polis koruması sorunu

Ambulans, itfaiye, polis ve belirli devlet görevlileri dışında son dönemde çakar kullanma hakkına sahip imtiyazlı bir sınıf türedi. Özellikle iş insanı, gazeteci, televizyoncu, şarkıcı gibi bazı tanınmış kişilere araçlarında geçiş üstünlüğü sağlayan çakar cihazını kullanma ve polis koruması verilmesi toplumu ciddi derecede rahatsız ediyor.

Yakın zamanda bir köşe yazarının kızı çakarlı bir araçla Galatasaray maçına giderken paylaşım yapınca babası da kendisinin polis korumasının da, çakar hakkının da olduğunu açıkladı.

Aynı şekilde Fatih Altaylı kendisini yıllarca koruma polisinin olduğunu açıkladı. Siyaset yazan, spor yazarlığı yapan, orada burada yorumcu olarak konuşan insanları bizim devletimizin polisi neden koruyor?

Bütün bu kişilerin de tek bir açıklaması var. “Terör örgütlerinin ölüm listesinde olmak”. Muhtemelen bu arkadaşlar sabahtan akşama kadar terörist ifşa ediyorlar da bizim gözümüzden kaçtı.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi güzel bir duruşla, adilane ve hakkaniyetli bir yaklaşımla koltuğuna oturdu. Bence kendisine hem çakar hem de koruma konusuna net bir tavır koyması yakışır.

ÇAKAR KONUSUNA ÖNERİM

İnsanlar zaten trafikten bıkmış. Bir bakıyorsunuz son model bir otomobil emniyet şeridinden ciyak ciyak geçiyor.

Yahut da gecenin bir saati, bomboş yolda açmış çakarları, şov yaparak ilerliyor.

Kimi kaçak ve yetkisiz bir çakar almış, torpidosuna koymuş, keyfine göre açıyor, takıyor. Polis de çakarlı araçlara mayın tarlası gibi görüyor olmalı, kimin çıkacağı belli olmaz, malum memleketimizde haritayı gösterip polis memurlarına “haritadan yer beğendirmeyi” seven insanların sayısı az değil.

Peki nasıl yakalanacak bu çakarlar? Bazen çevirmelerde polis memuru çakar düzeneğini görünce “bu nedir?” diye sorarak konuya giriyormuş, “izniniz var mı?” diye soruyor, eğer yoksa 170 bin TL cezayı yazıyormuş, yaşayanlardan dinlediğim kadarıyla. Ama bu yakalanma nasıl olacak, kaçta kaçı yakalanıyor, bilemiyoruz. Yapanın yanına kâr kalmasın.

Diğer grup ise yetkili çakarı yetkisiz kullananlar. Çakarı kullanmanın iki şartı var. Kendisine çakar tahsis edilen kişinin ve koruma polisinin aynı anda araçta bulunması.

Ama bunu da suistimal edenler var, eşini, çocuğunu, kardeşini, anne-babasını çakarlı araçla okula, işe, güne gönderenler.

Bazen de makamı eve bırakan şoför yanına arkadaşlarını alıp onlara gösteriş yapabilmek için açıyor çakarı.

Sonuç? Yetkili çakar, yetkisiz kullanım.

Ben de 25 yıllık bir teknoloji firması yetkilisi olarak şöyle bir çözüm geliştirdim. On dolara mal olacak bir modül yaptırılacak ve tüm çakarlarda bu modül zorunlu hâle getirilecek.

Bu modül ne işe yarayacak?

Diyelim acil bir durum oluştu ve aracın çakar açması gerekti. Araçta hem çakarın tahsis edildiği kişi hem de polis korumasının kimliğindeki çipleri okutarak çakarı aktif hâle getirecekler. Bu iki kimlikten biri eksikse çakar yine çalışacak ama Emniyet Genel Müdürlüğüne bu yetkisiz kullanım raporlanacak. Anında cezası kesilecek. Üç, beş, on kullanıma kadar ceza artarak uygulanacak ve sonunda, örneğin 10. cezada çakar hakkı kişinin elinden alınacak.

Ve tüm çakar kullanan araçların çakarı açtığı ve kapattığı saatler 5G ile Emniyet Genel Müdürlüğüne raporlanacak.

VATANDAŞ İÇİN ÇAKAR HATTI

Bu projenin kontrolünü yapmayı da emniyet güçlerimize yük etmiyorum. Aksine, sistemin işlerliğini vatandaş kontrol edecek.

Malumunuz yakın tarihimizde ambulansı durdurup içinde hasta var mı diye bakan insanlarımız vardı. Bu insanların yaptığını asla tasvip etmesem de içinde bulundukları buhran hâlini görmek gerekir. İnsanlarımızın devletine güvenini yeniden tesis etmemiz şart.

Bu yüzden bir SMS hattı kuracağız. Örneğin 5544’e plakayı yazıp göndereceksiniz. “34ABC34” yazdınız, gönderdiniz.

Eğer bu aracın çakar kullanma yetkisi yoksa bu SMS bir ihbar niteliği taşıyacak. Çevirmelerde bu plakayla özel ilgilenilecek ve aracında çakar araması yapılacak. Alın size Mehmet Şimşek Bakan’ımızın hoşuna gidecek bir gelir kapısı.

Eğer aracın çakar kullanma yetkisi var ve çakar da kimlikle doğrulanmışsa vatandaşa “Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz, müsterih olunuz” mesajı gidecek.

Eğer kullanma yetkisi var ama çakar doğrulanmamışsa yine çakar sahibine hem ceza kesilecek, hem de bildirim yapılacak.

KORUMALARLA İLGİLİ NEŞTER ZAMANI

Sevgili Mustafa Çiftçi Bakan’ım, sizi tanımasam da seviyorum. Lütfen şu koruma kararı alınan kişilerin listesini bir müsait vaktinizde baştan aşağı tarattırın. Yıllar önce hatır gönül için kendisine koruma tahsis edilmiş, sonra gelen emniyet müdürlerinin de “Şimdi tahsisi kaldırırım, adamın başına bir şey gelir, ben sorumluluk almayayım” diye devam ettirdiği çok insan var. Bu konuda neşteri vurun.

MİLLETVEKİLİNİN “ÇAKAR HAKKI” KALDIRILSIN

Milletin vekili olan, milleti mecliste temsil eden vatandaşın milletten üstünlüğü olamaz. Milletvekilliğinin itibarını arttırmak için onların geçiş üstünlüğünün kaldırılmasını talep ediyoruz. Yahut çok özel şartlara bağlansın. Mecliste genel kurula uğramayan vekiller yollarda öncelikli olmasın.

Bu yazıdan dolayı bana kızacak çok sayıda dostum var. Kusura bakmayın sizleri seviyorum ama ülkemi sizden daha çok seviyorum.

