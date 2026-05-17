Keyifler diliyorum…

“Nöörüyonuz mutlu olasıcalar?” diye başlayasım var. Malum hayat zor ne oluyor, olaylar karışık. Gündem halay gibi, bir kaçırdın mı ritmi tutturamıyorsun. O sebeptendir ki soruyorum; benim keçiler sizin sürüye mi karışmış bi bakar mısınız?

- Selçuklularda üç tip kadın varmış: 1. Çepel-i Çürt (Deliyi adam eden) 2. Merdan-ı Mürt (Adamı deli eden) 3. Zavran-ı Zort (Deliyi zırdeli eden)…

- Keşke insanlar da arabalar gibi olsaydı. Tanımadan önce ''Ustaaaa bir bak hele bunun arızası var mı?'' diyebilseydik.

- Dedikodu yapıp trip atan erkekler türedi. Küresel bozulma hiç bu kadar tehlikeli hâlde olmamıştı…

- Şimdiki çocuklar çok şanslı. Biz dayak yediği için ağlayan değil, ağladığımız için dayak yiyen nesildik…

- Yeni nesil geometrik şekiller: Şeytan üçgeni, feleğin çemberi, krizin teğeti, günün karesi, cadı küresi, arkadaş yamuğu…

- Her annenin, çocuğunda hoşlanmadığı bir taraf vardır; o da baba tarafıdır…

- Sinirli sinirli konuşunca haklı olacağını zanneden kişilerden bıktık mı, evet bıktık!

- Kim bana "kıyamam" dese, bana bi gülme geliyor. “Kıyarsınnn, çanıma ot bile tıkarsın daaa, ben fırsat vermiyorum” diyemiyorum ki...

- Vejetaryenlere sesleniyorum: O bir dünya paraya yediğiniz salata, lahmacunun yanında bedava verilir. Bir daha düşünün isterseniz...

- Fesleğene çok saygı duyuyorum. İlaveten takdir ediyorum. Kokusunu alabilmek için başını okşaman lazım, diğer çiçekler gibi saf değil...

- Az önce markette aşırı frapan giyimli kız kapıyı açamadı, aynı anda beş kişi yardım etmeye kalktı! Ben yapsam; “Bacım çekecen çekeceeen!”

- ‘Aynı hatayı iki kez yapmam ben… En az dört beş kez yaparım ki iyice emin olayım; sağlamcı bir yapım var benim’ diyenler size de selam olsun...

- “Sorun değil yaa…” diye yazılır “Hay ben senin yapacağın işeee…” diye okunur.

- Ben de kilo vermesini bilirim ama kaybetmeyi sevmiyorum. Benim olan bende kalır o kadar!

- ‘Bazen böyle 'ulaaayyyynnn' diye bağırmak geliyor içimden ama elit ve saygın kişiliğime gölge düşmesin diye “Canım bi bakar mısın?' diyorum”cular toplanalım bi ara…

- Bu hafta keyfimiz; ‘dıp tıs dıp tıs…’ olsun.

Yüreğinize de kelebek konsun.



Ninem diyor ki; Kara çadır is tutmaz, altın tas pas tutmaz.

