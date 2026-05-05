Gülümse, bulutlar gitsin…

Anne babasının “ne halt yersen ye" sözünü "aha izin verdiler!" olarak algılayan mutlu çocuklardık biz… Ne oldu bizlere? Neyse, ortam stresli hayat zor; biz yine hafiften de olsa bir gülümseyelim…

Tam zayıflamaya niyet ettik piknik sezonu açıldı. Piyyüü…

Valla kim ne derse desin ben kendimden çok memnunum. Allah razı olsun benden. Âmin. Canım kendim…

Asırlardır değişmeyen gerçek: Şapı kaynatsan da edemezsin şeker, cinsi batasıca cinsine çeker…

Kurbağayı altın tahta koysan da fırsatını bulunca yine çamura atlar. Konu kurbağa değil zaten…

Bebişleri, çocukları vakumlu pompa gibi öpen tontis teyzeler, yapmayın lütfen…

Siz de bazen otoban kenarındaki çimenlerde uzanan adam rahatlığı istiyor musunuz?

Park ederken teybin radyonun sesini kısanlar, size de selam olsun.

İnsanlar tahminî bir sayı söylerken neden gözlerini kapatıyorlar ki?

Kendiyle kavga etmekten millete sıra gelmeyenler el kaldırsın…

Biriyle tartışmadan önce kendinize sorun o kişinin farklı bir bakış açısı kavramını kavrayabilecek kadar zihinsel olarak olgun olup olmadığını. Çünkü değilse, kesinlikle işe yaramaz…

Gidilmeye değer hiçbir yolun kestirmesi yoktur…

“Beni, sizi anlamak zorunda bırakmayın. Daha önemli işlerim var…” diyenler birleşelim.

Bazı insanlar ‘yatırım’dır. Bazıları ise ‘fatura’… Nokta.

Eğer herkes senden memnunsa… Çok taviz vermişsindir. Eğer sen herkesten memnunsan… Çok şeyi görmezden gelmişsindir…

Bu hayatta kimseyi memnun edemezsin. Kahveni soğutma; keyfine bak…

Öfkenin çenesi düşüktür, kırgınlığın ağzını bıçak açmaz…

Lambada gaz yoksa neylesin fitil, insanda akıl yoksa neylesin fikir…

Dibe battığında, inciyi almadan çıkma!..

Belki sana yapılan sana değil, yapanın kaderine yazıldı bunu bir düşünmelisin.

Hep söylerim: Kim kimin imtihanı, kim kimin mükafatı, bilemezsin…



Ninem diyor ki; Selin ağzı tutulur, elin ağzı tutulmaz.

