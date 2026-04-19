Kazanan Türkiye oluyor!

Orta Doğu’da mart ayında başlayan çatışmalar, nisanın ilk haftasında “ateşkes” ile yumuşamış ve bu pozitif süreç geçen haftanın son işlem gününde “Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına” kadar ilerlemişti. Çatışma ortamının devam etmesinin ABD başta olmak üzere küresel ekonomiye büyük fatura çıkaracağı ise haftalar öncesinden belli olmuştu. Piyasalar bu sebeple özellikle nisan başından bu yana “iyimserliği” satın almaya başlamıştı. Son iki haftalık süreçte petroldeki yükseliş durdu, beraberinde dünya endeksleri yeniden yükselişe geçti. Cuma günü Hürmüz haberinin ardından ise petrol daha net bir değer kaybına yöneldi.

Gelinen noktada;

-Savaş sırasında 119 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı 92,40 dolardan tamamladı.

-Orta Doğu’da gözler artık ABD ve İran arasında “kalıcı bir ateşkes” anlaşmasına çevrildi.

-Hürmüz’ün açılmasına İran’ın “şartlı izin vermesi” ve ABD’nin “bölgede ablukayı sürdüreceği” yönündeki gelişmeler “kırılganlık” işaretleri olarak öne çıkıyor.

-Enerji tesislerinde meydana gelen hasarlar sebebiyle petrol arzının hemen normale dönmeyeceği ve bunun aylar sürebileceği ifade ediliyor.

Petroldeki risk priminin düşmesinden, Türkiye ekonomisinin kazançlı çıkacağını önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Petrol ithalatçısı Türkiye için enerji fiyatlarının gerilemesi; enflasyon, faiz, TL, cari denge ve büyüme üzerindeki olumsuz baskıların giderek hafiflemesini beraberinde getirecek. Gösterge tahvil faizinin yeniden %40’ın altına gelmesi, CDS risk priminin savaş öncesi seviyelere çekilmesi, rezervlerde son 2 haftada yeniden güçlü toparlanmanın başlaması, Borsa İstanbul endeksinin nisanda %14 gibi yüksek bir primle 14.588 puana kadar yükselmesi ve yeni rekorlara koşması bu anlamda ilk işaretleri vermeye başladı.

Orta Doğu’daki gelişmeler önemini korumakla birlikte bu hafta borsada bilanço dönemi de başlıyor. Son gelişmelerin Merkez Bankasının elini güçlendirdiğini de söyleyebiliriz ve çarşamba günkü faiz kararı da piyasa için daha net sinyaller verecek.

Kazanan Türkiye oluyor!

