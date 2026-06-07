Göze göz, dişe diş

Güzel bir hoffta sono duliyorum. Benim diş arıza çıkardı, yanak surat balon gibi şişti; düzgün konuşamıyorum. Kafayı düz tutamıyor hatta yürürken sağa çekiyorum. Ama beeen tabiplerden de tababetten de bezmiş biri olarak en çok diş hekimlerinden korkuyorum!

Bir ben mi? Ben, sen, o, biz siz onlar... Hele de o talimatlar; Ağzınızı açın!.. Ağzınızı kocaman açın... Hiç kapatmıyorsun sakın!.. Kafanızı serbest bırakın... Tükürelim... Öyle kalalım bir süre, kımıldamak yok!.. Tak tak yapalım lütfen... Korku, acı, stres, sancı, bir de üstüne morfinden yamulmuş ağızla; "boaarcım neookaardı acooobaaa?"

Benim dişçi (gıcık oluyorlar diş hekimi denmediğinde) Ömer Faruk, zarif adam hırpalayamıyorum! Bir de kanal tedavim bitene kadar ellemiyorum. Ama sizler özgürsünüz;

Eyy ahali,

Vakit intikam vaktidir;

-Diş hekimi "hangi dişiniz ağrıyor?" diye sorduğunda, "Eeeh ama, onu da sen bul! doktor sensin" deyin. -İşleme başlamak üzere size yöneldiğinde, elindeki aleti göstererek; "Ayy, o kirlidir şimdi, bi suya tutun bari" deyin... Steril olduklarına dair konuşma yaparsa "He hee tabe, tebee…” manasında mimikler yapın. -Daha dişinize dokunmadan "Ağrıdı yaaa"!” deyin, her arkasını döndüğünde bir şeyleri kurcalayın. -İşlem esnasında ağzınızı yavaş yavaş kapatın, doktor açmanızı rica etsin, ağzınızı yavaş yavaş kapatın. O, tekrar "büyük açalım" diye rica etsin. Ağzınızı yavaş yavaş kapatın...

-Parmağını ısırın, "Parmağımı ısırma!" diyene kadar da fark etmeyin...

-Ağzınızda çalışırken "bi dakka" deyip elini tutun, hatta sonra "ben vazgeçtim" deyin. Ters ters bakarsa, bayılın... -Dişinizi çekmeye çalışırken koluna asılın. O dişe asıldıkça kola daha çok asılın. "Aynı anda bırakıcaz!" deyin... -Bilgi edinme hakkınızı kullanın. Teknik sorular sorun; aklınıza takılanları sağdan soldan duyduğunuz üç beş Latince kelimeyle tamlama yapın, salın gitsin.

-Ağzınıza soktuğu her alete karşı dilinizle savaş verin. Koyduğu pamukları, dolguyu, tükürük çeken hortumu o arkasını döndüğünde püskürtün. -Bir sonraki randevunuza, hava yastığı modeli silikon dudaklar yaptırarak gidin; işi zorlaşsın, dikkati dağılsın... -Hatta, tedavinin tam ortasında 'acil durum var!' işaretleri yapıp memleketini, içinden mi nahiyeden mi, kuaförünün ismi gibi alakasız sorular sorun.

Hepimize geçmiş olsun...

Ninem diyor ki; Dille düğümlenen, dişle çözülmez.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...