Adam olmak…

“Hep kadınları savunuyorsunuz, bizi hiç desteklemiyorsunuz…” diyen okurlarıma gelsin… Evet mirim, doğru kardeşim, kabul yeğenim; erkek olmak zor zanaat…

Kaşlarını aldırırsan “şöyle böyle’, aldırmazsan martı; duygusal olursan gevşek, romantik olmazsan odun; kavga dövüş sevmezsen ‘sünepe’, kavgaya dalarsan “arıza”’; ince olursan ‘light’, olmazsan ‘öküz’ olursun!..

Küfretsen “küfürbaz” derler, etmesen “hak etmiş iyi bi sövseydin ya” derler. Fenerli olursun “O da takım mı?” derler, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu vs. olursun “Zaten tipinden belliydi” derler… Üniversiteyi kazanırsın bölüm beğenmezler, kazanmazsan ‘seni’ beğenmezler. Okursun “etraf diplomalı işsiz dolu” derler, okumazsın “okuyup adam olsaydın” derler… İş bulursun “Bu paraya çalışılır mı?” derler, işsiz olsan “aylak aylak geziyor” derler. Ağlarsın “Erkek adam ağlamaz!” derler, ağlamazsın “ruhsuz” derler… Evlensen “bu ne acele” derler, evlenmesen “tohuma kaçtı” derler.

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Erkek olmak zor zanaat, katlanacaksın… Mesaj atacaksın, kolunu boynuna atacaksın, sert bakış atacaksın, yanağına makas atacaksın, cüzdanı kredi kartlarını arabanın anahtarlarını önüne atacaksın ama trip atmayacaksın!..

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Kıskanacaksın ama maço olmayacaksın, ilgi manyağı yapacaksın ama bunaltmayacaksın, hesabı hep sen ödeyeceksin ama kadın erkek eşitliğini savunacaksın… Ağır, karizma duracaksın ama düğünde göbek atacaksın. Avcı ve savaşçı bir ruha sahip olacaksın; hamamböceği, fare, kertenkele gibi bilumum yaratıkları tiksinme, korkma hakkı olmaksızın yakalayıp öldürüp atacaksın ama onun dizinin dibine kedi gibi kıvrılacaksın...

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Tutarlı olacaksın ama onun tutarsızlıklarını anlayacaksın. Sen bir dakika geç kal kıyamet kopar, o bir saat gecikirse bunda ne var?.. Arkadaşlarınla buluşursan adı ihmal, o buluşursa "Bizim kızlar". Gönlü var bileceksin ama nazı çekeceksin; renkli kişilik olacaksın ama renkli giyinmeyeceksin. Onu güldüreceksin ama sen 'karı gibi' gülmeyeceksin. Tektaş, pırlanta, yüzük, burma, altın kemer alacaksın ama sen anca başpehlivan olursan o kemeri takarsın…

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Erkek olmak zor zanaat... Masallarda bile… Ya cüce olacaksın ya da kurbağa. Ya yıllardır uyuyan bir uykucuyu öpeceksin ki uyansın, ya kulelere tırmanıp hayatını riske atacaksın. Ya canavarı alt edeceksin ya ayakkabısına bile sahip çıkamayan 'Külkedisi'nin peşinde kapı kapı gezeceksin…

Kolay gelsin, ne diyeyim…



Ninem diyor ki; Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir olmasa da çulu.

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