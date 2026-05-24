Piyasada asıl mesele!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi önceki hafta yaşanan %4,61’lik değer kaybının ardından geçen hafta da %3,89 geriledi. Son iki haftada endeks 15.062 seviyesinden 13.808’e kadar ivme kaybetti. Geçen hafta iç siyasi gelişmelerin etkisiyle 12.966’ya kadar gevşeme olsa da borsa hızla toparlanarak yeniden 14 bin barajına yakınlaşmayı başardı. Perşembe gibi günlük şoklardan ziyade daha büyük resimde önemli fiyatlamalar var:

-Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi, 8 Mayıs ile biten haftada %37,85 seviyesinden kapanış yaptı. Geçen hafta bu tahvil %44,80 seviyesini test etti. Bu, son 1 yılın en yükseğine işaret ediyor.

-Brent petrolün varil fiyatı her ne kadar geçen hafta %4,79 gerilese de 104,24 dolardan kapanış yaptı. Böylece 100 doların üzerinde dördüncü defa arka arkaya “haftalık kapanış” gerçekleşmiş oldu.

-Küresel tahvil faizlerinde durum farklı değil. ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin %5,2 ile son 19 yılın zirvesine ulaşması büyük yankı uyandırmıştı. Dolar endeksi ise yatay gözükse de son 6 haftanın en yüksek noktaları olan 99,50’yi gördü.

Bu fiyatlamalar Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin devamı, bir türlü sonuç alınamayan müzakereler, enerji fiyatlarında arz şokundan kaynaklanan yüksek seyir ve bunun neticesinde yüksek enflasyon-yüksek faiz beklentisinden kaynaklanıyor. Avrupa Merkez Bankasından gelecek ay faiz artışı öngörülüyor. ABD tarafında “indirim” umutları tükeniyor, yıl sonuna kadar FED’in de faiz artışına yönelebileceği ihtimali canlanıyor. Mevcut tablonun devamı hâlinde gelecek ay Türkiye için ise “politika faizi, gecelik fonlama faizine çekilir mi” sorusu sorulmaya başladı.

Bütün bunlar hisse senetleri için iyi bir denklem sunmuyor. Dolayısıyla Orta Doğu, odak noktası olmaya devam edecek. Ancak 2,5 ayda bozulan tablonun 2,5 ayda düzelmesi de beklenmemeli… İlk önceliğimiz “en kötüyü gördük” diyebilmek.

Ömer Faruk Bingöl'ün önceki yazıları...