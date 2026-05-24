Keyifli pazarlar…

Bir partinin bir şeyleri mi değişmiiiş, kurultay mı şeedilmiş, birileri “Ben Kemal geliyorum!” mu demiş, gelmiş de direnilecek miymiiş ney… Yavaş direnin de saçınız başınız dağılmasın mutlak şutlanlar. Onlar, ‘yiğidim aslanım burda yatıyoooor!..’ söyleyedursun, biz aynen devam;

İçten pazarlıklı insanlardan ve düdüklü tencereden çok korkuyorum, ya siz?

Dudağı büzüp selfie, abuk sabuk TikTok çekmeyen, arabada story atmayan nesli tükenenlerden kaç kişi kaldık?

“Ben baharı hak ediyorum, kimsenin kuru dalına başımı eğemem!..” diyorsan gel bir sarılalım.

Mesleğim mi? Tam teşekküllü özel bir ailede sinir hastası olarak görev yapmaktayım… Ya siz?

Şu hayata dikkate aldığım insan sayısı beş altı kişi falan. Geri kalanlar konuşurken içimden “Brandayı muşambayı yırttılar…” söylüyorum…

Şebeke suyuna antidepresan mı atıyorsunuz, kişi başı psikolog mu atıyorsunuz bilmem ama bir şeyler yapılmalı; bu millete hâli hâl değil bacım affedersin…

Dekolte kıyafet giyip gün boyu orasını burasını çekiştirenlere sesleniyorum; bacım bir karar ver, gösterecek misin göstermeyecek misin oyalama…

-Herkes sosyal medyadaki gibi yumuşak kalpli, aforizmalar saçan, romantik, şair ruhlu ve inançlıysa bu dışarıdaki yamyamlar kim?

-Benimle aynı fikirde olmayan kişilere karşı bakış açım; “Sen ne anlarsın be!”

-Hayata aynı açıdan değil ‘aynı acıdan’ bakmış olanlar anlaşabilir. Nokta.

Yapanlar yapar, yapamayanlar ‘nasıl yapılacağını’ anlatır. O yüzden, takılmadan aynen devam…

Türkçede “Hıhım, anladım” diye bir söz var. “Susar mısın ileri zekâlı, muhabbetin sarmıyor!” anlamına geliyor. Ne kadar nahif, zarif değil mi?

Bir yerde buluşup çığlık atmak isteyen var mı? Sonra tantuni yeriz…

Havada bir anda soğumasını çok iyi anlıyorum; arada bana da öyle oluyor…

Son zamanlarda okuduğum en acıklı metin kredi kartı ekstrem. İyi bir edebî eserden beklediğim her şeyi veriyor; insanı derinden sarsıyor, şaşkınlığa uğratıyor ve okuyanı geriye dönüşü olmayan bir biçimde değiştiriyor.

Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız bir de cehaletin bedelini hesaplayın…

Şımaran bir kadına kızmayın, çünkü yerini sevmiş bir çiçeğin coşkusu seyredilmeye değer…

Kurşun döktürmekle sıktırmak arasında gidip geliyorum.

Antiloplar geçmeyin artık dereden be kardeşim; sıkıntı var işte yedi sülalenizi yediler, dereden geçmeyin gülüm ileriden dolanın artık ya…

Yüksek yüksek zirvelerde kartal da vardır yılan da. Ama biri uçarak, diğeri sürünerek çıkmıştır oraya…



Ninem diyor ki; Bol bol yiyen, bel bel bakar.

