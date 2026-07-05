Gülümse, bulutlar gitsin…

Dışarı çıkamayan karekök sayı gibi uyandım bu sabah. Hepimiz, heppimizz ferahlara çıkasınız inşallah…

Bu aralar hayatın özeti; Keşkeler.., belkiler… ve iyi bakalımlar…

Ve yine yeniden n’aapıyoruz? Algıda ‘aman neyse..’ciliği tercih ediyor yola devam ediyoruz…

Bakkal, kuruyemişçi vb alışveriş için girdiği dükkândaki televizyona kilitlenip kalanlar buradasınız biliyorum…

İnşaatlara takılan yeni camlara neden hep S çiziliyor, bilen var mı?

Otobüste Sniper’la vurulmuş gibi yatan tipler size de selam. Siz de yaşlanacaksınız, kalkın bir yer verin!

Hayatımızın büyük kısmı ‘şunu bir halledeyim’ diyerek geçiyor.”

Aniden “Allah! senbüyüksünyarabbim" diyen amcalar, seviliyorsunuz…

Her şey yolunda gitseydi, kendini bulamazdın. Nokta.

“Ben eskiden narin, duygusal, hassas ve kırılgan bir insandım. El birliğiyle beni ‘dövüş horozu’ yaptınız” diyenler, yalnız değilsiniz…

Size de güneş gözlüğü takınca sanki daha az duyuyor muşsunuz gibi geliyor mu?

Yolda vedalaşılan kişiyle aynı istikamette yürüme gerginliği büyüktür kafayı çarpıp hiçbir şey olmamış gibi devam etme acısı.

Kendi kendime konuşurken yalan söyledim az önce… piyuvv. Size de oldu mu hiç?

Hazır ağlamaya başlamışken, diğer konuları da aradan çıkartayım diyip hıçkıra tıksıra ağlayanlar gelin sarılalım…

Ben bazen kendimi bile aynı fikirde değilim, bu millet neyin derdinde acaba?

Bazı rüyaların ‘kaydet’ tuşu olsaydı ne güzel olurdu değil mi?

Rüya falan demişken, uyanıkken daha çok kâbus görenler el kaldırsın…

Hani çiçekler güzelleşince, güzel güzel açınca; “yerini sevdi” deriz ya, insanlar için de aynı şey geçerli. Açtığı yer var, solduğu yer var…

Evrene enerji göndermekten jeneratöre dönüşenler, olmuyor di mi? Dua etmeyi deneyin derim…

Sen derdini anlatırken hemen araya girip kendi derdini sıkıştıran gıcık kişi, çekil şuradan!!

***

Bin diken, bir gül için sulanır…

Dirilerin ölülerden daha hızlı çürüdüğü bu çağda, en büyük servet; bozulmamaktır…



Ninem diyor ki; İyi söz gönül yaylasıdır.

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