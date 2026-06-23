Mutlu haftalar…

Bu sabahki ruh hâlim; “Ne demek ateş böceği ateş etmiyor?!” Aa? Siz de mi? O zaman, dört şeritli yolda en solda gidip selektör çakan kamyon şoförünün coşkusunu ver bana ve okurlarıma Allah’ım!..

Dünya Kupası ile başlayalım; sabahın köründe millî maçı izlemeye kalkanların iç sesine tercüman olalım;

En iyi bizim çocuklar! Hadi bizim çocuklar. Eyvah bizim çocuklar! Kim bu çocukların sahibi? Alın bu çocukları buradan!!..

Prensip olarak sağlam bi kazık yemedikçe, uyarıları dikkate almıyorum. “Hayırlısı olsun” hakkımı kullanmak istiyorum yine de… Ya siz?

-“Ben nerede hata yapıyorum?” dedikten sonra akılda oluşan o destansı liste…

İnsanlara akıl vermeyin, huzur verin. Olmadı, bir bardak çay verin… O da olmadı yürüyün gidin bi rahat verin!

-Bu arada bana akıl verirken kalanı size yetmeyecekse, benim için risk almayın derim!

Sizin de bazen “canım otururken dikkat et kırdığın cevizlerin kabukları batmasın” demek istediğiniz birileri var mı?

Hafta sonu gözlem yapayım diye Kafeler Sokağı’nda dolanırken kulağıma son zamanlarda duyduğum en iyi aforizma çalındı; “Her şeyi salla ama çayı demle hacı!”

Of of of, yattığı yerden ne var ne yok diye internette gezinirken ‘telefonu suratına düşürenler’, size de selam olsun…

Amaaa, ‘tatlış’ olacağım diye konuşurken fare gibi ‘fiyk fiyk’ ses çıkaran kızlar, sizi zehirlerim!

Ah şu gönül zenginliğimizi, bi nakde çevireydik di mi gıı?

“Biz bu hayatın sokak kedileriyiz...” diyen okurlarım size de selam olsun...

-Birisi “bi'şey dicem ama yanlış anlama” diye cümleye girdiğinde yüzde yüz üstüne vazife olmayan bir şey söylüyordur, net…

-Medeni hâlim; “Yine kimin düğünü var?!”

-İlkokulda kırmızı kalemi tükürükle ruja dönüştüren kızların hepsi başımıza makyaj blogger’ı oldu çıktı!

-Her başarılı kadının arkasında en az on tane kıskançlıktan çatlayan kadın vardır.

-Her insan hata yapabilir; önemli olan bana yapmaması!

-“Sana ne!” kelimesi insanlığın en büyük buluşlarından; bir söylüyorsun karşındakine dut yemek düşüyor…

-Benim içime attıklarım göbeğe gidiyor herhâlde…

-Çağımızın özeti; insanların psikolog gibi konuşup ruh hastası gibi davranması… Bukalemunlar da sanıyor ki insanlar değişmiyor...

-Yeni moda havalı, karizmatik yerine kullanılan laf; ‘cool’ olmak.

Bırakın ‘cool’ olmayı falan da ‘kul’ olalım, yoksa ‘kül’ olacağız!



Ninem diyor ki; Deli ile devletli, bildiğini işler.

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