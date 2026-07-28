Yaz kızım…

Hoff… Yok yok yorulmadım, sadece her savaşı benim vermem gerekmediğini öğrendim. Her savaş, savaşmaya değmez. Herkes bir açıklamayı hak etmez. Neyse ki biz olaylara hep bardağın komik tarafından bakarız.

Aynı derdi yaşayanların birbirini anlamasına ‘çilepati’ diyebilir miyiz?

Neye tahammül ettiğinize dikkat edin, çünkü insanlara size nasıl davranacaklarını öğretiyorsunuz.

Büyüklük bende kala kala teknik olarak 850 yaşındayım şu anda…

Alışveriş siteleri, siteye "Sen yabancı değilsin, sana şu fiyata olur" butonu eklemedikleri sürece; alışverişte, esnaftan kesinlikle gerideler.

“Ne bağırıyon?!” derken bağıranlar. Buradasınız biliyorum.

Beni yormadan kalitesini belli eden herkese çok içten teşekkürlerimi sunuyorum…

İlk yalanda tüm gerçekler şüpheye dönüşür, ikinci yalanda tüm şüpheler gerçeğe dönüşür. Gerçi çocukken yalan söylemeye korkardık, şimdi doğruları söylemeye korkuyoruz ya neyse…

Doğru söz, eğri kulağa ağır gelir. Çünkü hakikati kabul etmeye gönlü yoktur.

Diyet için aldığım elma sirkesi ile evi bir güzel temizledim, size de tavsiye ederim çünkü kilomuzun %90’ı nazar…

Ayrıca bu sıcakta yağların erimesi çok anlamsız di mi a dostlar…

Gelmek için sadece iki ayak yetmez; yüz de gerekir.

Olmamış insanları koparmayın dalından: Kabuğu sert içi çiğ olur, özü hamdır yük olur, sözü gamdır dert olur, gözü kemdir zehir olur.

Yedi kat el ister iyiliğini, en yakının gizler hasetliğini…

Suratı ağzından önce konuştuğu için politik davranamayanlar gelin bir sarılalım…

Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin ve kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Nokta.

Çok ince düşünenlerdi en çok incinenler…

Tepkisizlik, öncesinde çok çabalamış birinin son raddesidir.

Aniden gelen ‘ne biçim insanlarla muhatap olmuşum’ tiksinmesi… Size de oluyor mu?

***

Büyük balonların eceli, küçük iğnelerdir.

İyilik benim kendime olan inancım. Yoksa biz de biliyoruz insanların buna değmeyeceğini…

Diğeri kime vereceğini bilmeli... Suyu kıymetsiz bulunana denizi versen yeter mi…

En zorlu, keyifsiz günün sonunda bile ilaç gibi; “Gel çay koydum.” Diyenleriniz olması dileğiyle iyi haftalar…



Ninem diyor ki; Gözü tanede olan kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.

Halime Gürbüz'ün önceki yazıları...