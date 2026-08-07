Anthony Taylor doğru bir tercih mi?

İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü oldu. Hayırlı olsun!

1) Bu seçim yapılırken; bir hazırlık aşaması veya çok önceden hazırlanmış bir planlamanın olduğu söylenemez. Neden mi?

Taylor, en son 6 Temmuz’da Dünya Kupası’nda son 16 turunda Portekiz-İspanya maçını yönetmişti. 21 Temmuz’da da hakemliği bıraktığını açıkladı.

Muhtemelen, ABD’den iki hafta önce yaşadığı Manchester’a döndü.

4 Ağustos’ta TFF ile anlaştığı duyuruldu. Ligin başlamasına 8-10 gün kala alınmış bir karara benziyor. Çok öncesi var denemez. Henüz; gözlemci, eğitimci, mentör dahi değil.

2) Taylor, Premier Lig’in en kıdemli elit hakemlerdendi. Son yıllarda Michael Oliver ile rekabete girdi. UEFA’da hiçbir zaman en üst seviyede olamadı. Bir Marciniak, bir Makkelie, bir Turpin gibi “top class” olamadı.

Hiç umulmadık zamanlarda, beklenmedik kibirli devam kararları olmuştu. Bu kararlar onun kredisini sarstı. Collina’nın prenslerindendi, Dünya Kupası’na davet edildi.

3) Taylor, hakemlik üzerine kafa yoran, makale yazan, felsefe yapmaya meraklı biri. Platformları sıklıkla kullanıyor, hakemlik üzerine metinler yazıyor. İşin dramasını ve edebiyatını anlatma tarafını biliyor.

4) Bundan önce Hugh Dallas, Vitor Melo hep UEFA’nın tavsiyesiyle geldiler.

Dallas sözleşmesi bitti, gitti. Melo kovuldu. Eğitimci konusunda ülke olarak kredimiz çok yok. Taylor’un ikna edilebilmesi kolay olmamıştır.

5) Taylor için Türkiye, bir şans olabilir. Başarılı olursa, çok açılır. Burada kendisini ispatlamak için ciddi bir emek ve mesai verecektir. Bu, Türk hakemler için şans olabilir.

ESAS MESELE ŞU;

Prensibe dayanmayan bir hakem tayin sisteminiz varsa... Adil bir hakem tayin ve klasman mekanizmanız yoksa... Hakemlerin geleceği, birilerinin iki dudağı arasındaysa...

Şimdi Taylor, mutlaka ipi çekilen hakemleri duyacak, sebeplerini öğrenecektir. Bu yüzden, hakem eğitiminin çok bir manası kalmıyor!

Taylor; bakalım bu tablo karşısında ne yapacak?

Rüzgâr ne taraftan esiyor ona mı bakacak, gününü gün mü edecek?

Ortaya ilke ve prensipler koyabilecek mi?

“Danışman” ile “Direktör” arasındaki fark!

Anthony Taylor için “Hakem Direktörü” denildi. Bundan önceki yabancı eğitimciler için “danışman” deniliyordu. Farklı bir tanım var. Şimdi görev tanımı ile ilgili çok sayıda soru akıllara geldi:

1) MHK’nın altında mı, üstünde mi?

2) Tayinlerden sorumlu olacak mı?

3) VAR’dan sorumlu olacak mı?

4) Türkiye’deki mesaisi nasıl olacak?

5) Tartışmalı bir pozisyon için racon kesme yetkisi var mı?

Gerek var mıydı bu savunmaya?

Mevcut MHK, son iki sezonda Halil Umut Meler’e yapılabilecek en şiddetli mobbingi yaptı. Buna cümle âlem şahit.

Önce Meler’in çalıştığı hakem ekibi dağıtıldı ne ligde ne de yurt dışında maçlarına senelerdir alıştığı yardımcılarıyla çıkamadı.

Kaldı ki, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda ciddi bir performans göstermişti. Çeyrek finale çok yaklaşmıştı.

MHK Genel Müdürü, zorlu maçlarda tercih edilmemesini 11 Aralık 2023’te yaşadığı fiziksel müdahaleye bağlamış. Bu yüzden göz önündeki maçlardan uzak tuttuklarını söylemiş.

Bu kimseyi ikna etmediği gibi unutulmuş, kapanmış bir konuyu tekrar tartışmaya açmış oldu.

Murat Ilgaz, Azerbaycan’ın VAR sorumlusu oldu!

Azerbaycan’ın son MHK Başkanı Belçikalı Frank De Bleeckere idi. (Bizim olaylı İstanbul’daki İsviçre milli maçımızın hakemi. / 16 Kasım 2005) Ondan önceki MHK başkanları Barış Şimşek’ti.

Yeni MHK Başkanları, Rahim Hasanov oldu.

VAR’ın başına da UEFA eğitimcisi olan Murat Ilgaz getirildi.

Murat Ilgaz, VAR’ı dokuz yıldır Türkiye’de ve Avrupa’da takip eden bir eğitimci. Hayırlı olsun diyelim.

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