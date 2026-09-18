Bizim lig, bu romantikliği kaldırmaz!

Geçen hafta Manchester City-Manchester United maçında atılan ve sonuca direkt tesir eden gol için Premier Lig

Profesyonel Hakem Kurulu bir açıklama yaptı.

Hata kabul edildi, “VAR, sahada bir inceleme önermeliydi” denildi.

Ve özetle, “Manchester United kulübü ile bu akşam temas kuruldu. Bu hata için inceleme başlattık!” ifadeleri kullanıldı.

Bizdeki romantikler, bu uygulamaya hayran kaldı!

Bu bizim ligde denense (ki Anthony Taylor önceki gün birazcık denemeye çalıştı, aşağıda oraya geleceğim) neler olurdu?

United’a ne söylediniz? Bu puan kaybını telafi mi edeceksiniz?

İyi de kardeşim, City 2 puan farkla şampiyon olursa ne olacak?

United, 1 puan farkla Şampiyonlar Ligi’ne katılamazsa ne olacak?

Hatırlayın, bizde TFF’nin nezaretinde MHK ile F.Bahçe hakem tayinleri üzerine Zorlu’da bir araya geldiklerinde ligin adı “Zorlu sezonu” ilan edilmemiş miydi?

Bizdeki futbol iklimi bunu kaldırmaz!

Tartışmalar bu şekilde dinecek mi?

Elit Hakem Direktörümüz Anthony Taylor, ilk dört haftadaki başta G.Saray-Göztepe, Amed Sportif-Trabzonspor, Alanyaspor-Beşiktaş maçları olmak üzere hakem ve VAR hatalarını bir video ile duyurdu.

Ne oldu? Herkes, “Giden puanlarımızı kim yerine koyacak?” diyor.

Bu arada Sayın Taylor’ın “hiç oralı olmadığı pozisyonlar” için kime gidelim?

Taylor, Alanyaspor-Beşiktaş maçında iptal edilen Oh’un golü için ne düşünüyor?

Fenerbahçe-Konyaspor maçında Adil’in sebep olduğu penaltı pozisyonu niye yok?

Beşiktaş-F.Bahçe maçındaki Kerem’in penaltısı, Vlahovic-Skriniar pozisyonları niye yok?

Sezonun majör hakem ve VAR hatası olabilecek Çorum FK-Kasımpaşa maçı niye yok?

Bu yayında Taylor’ın kendi sesi ve görüntüsü neden yoktu?

Derbilerin altında kaldılar!

Mevcut MHK Genel Müdürü, aşağıdaki dört yeni ve genç hakemi derbilerle tanıştırmıştı.

Sonuç: Şu anda derbi denilince hiçbirinin ismi akla gelmiyor! Derbileri yönetmeye adaylar arasına bile giremiyorlar.

Mesela bu haftaki Trabzonspor-G.Saray maçına hangisi aday olabilirdi?

Ya bu hakemlerin haydi birinde yanıldınız; dördünde de mi?

OĞUZHAN ÇAKIR (FIFA)

2024-25 11. Hafta Trabzonspor-F.Bahçe

2025-26 33. Hafta Beşiktaş-Trabzonspor

En büyük özelliği VAR’sız doğru karar veremiyor.

MEHMET TÜRKMEN (FIFA)

2024-25 15. Hafta Beşiktaş-F.Bahçe

2024-25 30. Hafta F.Bahçe-Trabzonspor

Geçen sezon hiç derbi verilmedi. İki yıl önceki iki derbi ile kaldı.

OZAN ERGÜN (FIFA)

2025-26 5. Hafta F.Bahçe-Trabzonspor

2025-26 25. Hafta Beşiktaş-G.Saray

Son derbisinden sonra 5 hafta dinlendirilmişti. Geçen sezonki Trabzonspor-Göztepe maçı da hakemlik geleceğini tartışmaya açmıştı. Neye karar verildiği henüz belli değil!

ALİ YILMAZ

2025-26 11. Hafta Beşiktaş-F.Bahçe

Biraz parlamıştı, bu derbiden sonra hakemliği çok geriye gitti. Bu sezon Süper Lig’de bu haftaya kadar siftahı yok.

Hakem atamaları performansa dayalıymış!

VAR’da ya da sahada hata yapan hakem keskin bir şekilde dinlendirilse, kamuoyu da bunu net hissetse... Bu herkes için bir eğitim olur.

Bizde her hafta çam deviren hakemler, 24 saat sonra VAR görevi ya da ertesi hafta maç alıyor. Hem de zorluk derecesi daha yüksek maçlarda...

Tek istisnası, “kulübün gücü ve ağırlığı hakemi kızağa” çektirebiliyor. Bir de Yasin Kol istisna.

Sayın Taylor, keşke “hakem atamaları performansa dayalı” demeseydi... Bence inandırıcılığı ağır hasar aldı.

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