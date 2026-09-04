VAR’da “yabancı” olunca; sarı kartlar çıkmaz oldu!

OĞUZHAN ÇAKIR: Beşiktaş-Eyüpspor maçında 8’e yakın sarı kart hatası vardı. Bir tane de ikinci sarı çıkmadı!

YASİN KOL: Samsunspor-F.Bahçe maçında 6 sarı ve 1 kırmızıyı göstermedi. Tek sarı kartla maçı tamamladı.

Peki, bu kadar sayıda sarı kartın çıkmamasının sebebi ne olabilir?

Yabancı VAR’lar sarı kartlarda hakemlere sufle vermiyor, öksürmüyor; yani anlayacağınız UEFA normlarını uyguluyorlar, karışmıyorlar.

Hakem kendi başına kalınca da sarı kartları kullanamıyor.

Geçen sezon biz ne sarı kartlara şahit oluyorduk; orta sahada faul çalıyorlardı, 5 metre uzaklıktaki hakeme teşekkür ediyorlardı. Sanki ondan yardım almış gibi...

Hatırlayın; Avrupa’daki maçlarda Türk VAR’ların öksürmeleri, UEFA’da eğitim konusu olmuştu. UEFA bünyesindeki bütün hakem ve gözlemciler “Bunu kabul etmiyoruz” şeklinde uyarılmıştı.

İnatlaşma mı, adalet mi?

Son günlerde TFF ile Tahkim Kurulu arasında köprüler atılmış gözüküyor.

Mert Hakan Yandaş’ın cezası ile başlayan bir süreç var ki Tahkim Kurulu kritik kararlarda TFF’yi zor durumda bırakıyor.

Bundan sonra sevkler nasıl olacak, kime nasıl ceza vereceksiniz?

Mahmut Uslu’nun cezasının sıfırlanması.

Serdal Adalı ve Hakan Daltaban’ın cezalarının sıfırlanması.

Şimdi iki kritik soru var:

Tahkim, bu cezaları emsallerine bakarak hukuk çerçevesinde mi sıfırladı?

Anayasa Mahkemesinin Tahkim ile ilgili aldığı karar sonrasında acaba bir taraf, bir tarafı gözden mi çıkardı?

VAR hakemliğinin kökünü kuruttular!

Bu kadar yerli yabancı VAR tartışması var.

Şöyle yerli VAR kadrosunu bir hatırlatalım!

2026-27 VAR KADROSU: 1) Özer Özden, 2) Efe Tanrıverdi, 3) Sarper Barış Saka, 4) Erkan Engin, 5) Özgür Yankaya, 6) Volkan Bayarslan, 7) Onur Özütoprak, 8) Ferhan Kestanlıoğlu, 9) Melis Özçiğdem, 10) Eren Özyemişçioğlu, 11) Bülent Birincioğlu, 12) Bilal Köseoğlu, 13) Sinan Dereci.

Bu iki yılın sonunda VAR kadromuz yukarıdaki 13 hakemden oluşuyor.

İlk üç haftada sekiz tanesinin Süper Lig’de siftahı yok.

İçlerinde dört tanesi dışında Süper Lig’de düdük çalmış olan yok.

Sizce buradan yakın tarihte bir Türk VAR kadrosu filizlenir mi?

Bu MHK’nın bir stratejisi olabilir mi?

Onlarca örnek verebiliriz. Çok taze ve sıcak olan şu:

Ümit Öztürk, geçen sezon Süper Lig’deki 34 haftada toplam yedi maçta düdük çalabilmiş. (Dört tanesi ilk yarıda, üç tanesi ikinci yarıda olmak üzere.)

Geldik bu sezona; 2. haftanın kapanış maçında, 3. haftanın açılış maçında düdük çaldı.

Yani 24 Ağustos Pazartesi ve 28 Ağustos Cuma günü.

Dört gün arayla iki tane Süper Lig maçı.

9 ayda 7 maç! Dört günde iki maç!

İşte bu anlayış Türk hakemliğini yönetiyor!

İlk derbileri, son derbileri oldu!

Mevcut MHK, ilk yıl bir hevesle genç hakemlere derbi verdi. Daha doğru dürüst üç büyüklerin maçlarına çıkmadan derbi alanlar olmuştu.

TFF Başkanı, amatör kümeden iki yılda Süper Lig’e hakem çıkacağını söylüyordu.

Bakın, bugün o derbi görevi alanlar Oğuzhan Çakır, Mehmet Türkmen, Ozan Ergün, Ali Yılmaz; derbi maçı denilince akla gelmiyorlar. Kimse adaylar arasına bile koymuyor.

Tekke, kariyerini yönetemedi!

Hatıratlarda, otobiyografilerde çok geçer; “Radikal bir karar almadan önce bir gün, bir gece daha bekleyin! Bir 24 saat geçsin!” diye…

İstifasının zamanlaması çok yanlıştı. Fatih Tekke, 49 yaşında! Çocuk, genç, acemi, toy değil!

Kendi iradesi dışında kulübün transfer stratejisi değiştiyse...

Salah’a gidildiği gün, istifa etmeliydi. “Ya Salah ya ben” diyebilmeliydi. Yine 33 yaşındaki Malinowski’nin transferine onay vermemeliydi.

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