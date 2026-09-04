Terörsüz Türkiye’nin iletişim cephesi: Araştırma mı, karıştırma mı?

Tarih boyunca milletlerin kurulduğu o kritik dönemeçlerde öyle anlar olur ki devletin istikbalini sadece sınır boylarındaki çatışmalar, karakollar ya da silahların soğuk yüzü belirlemez.

Asıl mücadele daha başka yerde... İnsan zihninin, toplum şuurunun ve ortak vicdanın derinliklerinde, görünmeyen bir cephede yaşanır.

Bazen tek bir kelime, bir manşet, ya da tarafsız gibi gösterilen ama aslında hiçbir kıyas imkânı sunmayan bir istatistik, masum bir bilimsel çalışma kılıfına büründürülmüş anketler, en büyük düşmanlıklardan bile çok daha derin yaralar açabilir.

Bunu hepimiz biliyoruz...

İşte iletişimde algı yönetiminin en tehlikeli yanı da bu: Hakikati olduğu gibi yansıtmak yerine, o hakikatin bu milletin evlatları tarafından hangi gözlükle okunacağını sinsice belirlemek.

Türkiye bugün tam da böyle bir eşikten geçiyor... Asırlık devlet tecrübesiyle, âdeta bir ruh sınavından...

Sessiz bir mücadele

22 Ekim 2024'ten beri büyük bir hassasiyetle işlenen “Terörsüz Türkiye” hedefimiz sadece silahların susması ya da terörün fiziksel olarak bitirilmesinden ibaret sığ bir güvenlik hamlesi değildir. Hayır aslında mesele gayet net: Terörsüz Türkiye; yarım asırdır bu topraklara ekilmeye çalışılan nifak tohumlarının, korku ikliminin ortadan kaldırılmasıdır.

İnsanımızı öz kardeşine yabancılaştıran ötekileştirici dilin ve “biz ve onlar” kavgasının tamamen silinmesidir.

Silahlar susar ama zihinlerdeki düşmanlık sıcak tutulursa ne olur?

Etnik ve dinî fay hatları açık bırakılırsa ne olur?

Terör biter ama terörün beslediği korkular, öfkeler ve ayrışma duygusu yaşamaya devam eder.

İşte o zaman gerçek anlamda 'Terörsüz Türkiye’yi kurmuş olmayız. Terörün bıraktığı zihinsel mirasa teslim olmuş oluruz.

Dolayısıyla terör örgütünün bitirilmesi ne kadar hayati bir devlet meselesiyse, terörün bıraktığı o zehirli iklimin temizlenmesi de en az o kadar şart.

"Devlet Aklı" uyarısı

Tam da bu noktada 2 Eylül 2026'da MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin son uyarısını günlük bir siyaset lafı olarak okumak hata. Bunu, devletin bekasını ve vatanın bütünlüğünü korumayı amaçlayan derin bir Devlet Aklı ikazı olarak anlamalıyız.

Sayın Bahçeli, kamuoyuna aynı anda sunulan iki farklı araştırmayı aynı stratejik çerçevede ele aldı.

Düşünün birincisi; “Kürtlerde Amedspor Algısı ve Taraftarlığı Araştırması.”

On dokuz ilde yapılmış. Bu çalışmada, Amedspor’un bir spor kulübünün ötesinde, kimlik ve siyasetinin asıl temsilcisi olarak sunulması öne çıkarıldı.

Öte yanda ise Türk milletinin inanç haritasına dair başka bir sosyolojik çalışma gündeme getirildi.

İlk bakışta iki farklı konu, iki farklı hedef kitle.

Ama derinlemesine baktığınızda ne görürsünüz?

Aynı karanlık amaca hizmet eden birer çerçeveleme aracı.

Manşetin kalbine saplanan zehirli hançer!

O zaman sormamız gereken asıl soru: Bu çalışmalar masum birer araştırma mı, yoksa toplumun altını oyan bir karıştırma hamlesi mi?

Bu soruyu sormak, bilimin tarafsızlığına karşı çıkmak değil bilakis köklü bir devlette, toplumun gidişatını bilimsel yöntemlerle anlamak devlet yönetiminin birincil ödevidir.

Ama biliyor musunuz? Araştırmanın kendisi ile o araştırmanın kamuoyuna nasıl paketlenip sunulması arasında dağlar kadar fark var.

Yüzlerce sayfalık incelemenin içinden en manipülatif rakam çekip çıkarılır. O rakam, manşetin kalbine zehirli bir hançer gibi saplanır. Ardından karanlık kanallarda tekrar tekrar dolaşıma sokulur.

Peki toplum ne tartışır? Araştırmanın bilimsel gerçekliğini değil, o araştırmaya dışarıdan yüklenen nifak tohumunu tartışmaya başlar.

İşte bu; toplumsal psikolojiyi felç etmeyi amaçlayan özel bir manipülasyondur. İnsanlara ne düşüneceklerini dikte etmeniz gerekmez.

Onlara hangi meseleyi, hangi kavga hattında düşüneceklerini göstermeniz yeterlidir.

Kalıcı barış nasıl mümkün?

'Terörsüz Türkiye’nin kalıcı olabilmesi, bu topraklarda nefes alan herkesin birbirine duyduğu sarsılmaz güvenle mümkündür. Kürt vatandaşımız kendisini bu devletin asıl, eşit ve aziz bir evladı olarak hissetmeli. Türk vatandaşımız da kardeşinin kimliğini bir tehdit değil, bu ebedî vatanın doğal bir rengi olarak görmelidir...

Amedspor meselesini hatta tüm bu tartışmaları işte bu berrak devlet şuuruyla değerlendirmek zorundayız.

Diyarbakır’ımızın bir spor kulübünün başarısı, elbette Anadolu’nun imkânı ve Türk futbolunun zenginliğidir. Ama mesele, sporu etnik bir kavgaya çevirmek, tribünleri ideolojik çatışma alanlarına dönüştürmek ve bir kulüpten siyasi bir sembol üretmek değil mi?

Spor insanları ayıran değil, aynı millî heyecan etrafında buluşturan bir harç olmalıdır.

Diyarbakır’ın vatansever evladı hem kendi şehrinin takımını bağrına basabilmeli hem de Ay-yıldızlı A Millî Takım’ın zaferiyle gözyaşı dökebilmelidir.

Her ikisi mümkün.

Her ikisi de tabii.

İnanç fay hatları da tuzak!

Benzer bir tuzak, dinî hayatı konu alan araştırmalar için de geçerli. Topluma sürekli “maneviyatını kaybediyorsun” fikri aşılanırsa bu durum inanç fay hatlarını kaşıyan bir silaha dönüşür.

Terör örgütünün beslendiği tek kaynak da bu nifak tohumlarıdır.

Terörü silahla ortadan kaldırırken, onun zihnî zeminini siyasetin göbeğine taşımak geçmişin karanlık ruhunu yeniden diriltmektir.

Önümüzdeki görev

Önümüzdeki asıl görev toplumsal normalleşmeyi korumak, provokasyonların yeşerebileceği psikolojik zeminleri kurutmak ve toplumumuzun o derin millî birliğini her alanda güçlendirmektir.

Türkiye’nin yeni asırdaki en büyük zaferi farklılıkları ayrılık sebebi değil, devleti ebedî kılan birleştirici birer zenginlik sayarak aynı ruhta buluşabilmesidir.

Korkuyu değil güveni, ayrılığı değil kardeşliği, fay hattını değil ortak zemini büyütmek hepimizin boynunun borcudur.

Bütün bu kutsal mücadeleden geriye tek bir sarsılmaz gerçek kalmalı...

Hep birlikte Türk milletiyiz.

Kalbimizle ve ruhumuzla, hepimiz 'Türkiye Cumhuriyeti’yiz.

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