Ortada oyun yok!

Her iki Ferencvaros maçı da ağır bir travmaydı!

Kırmızı kartlar ve Fatih Tekke’nin istifası; oyunu konuşmaya izin vermemişti.

Trabzonspor, Diyarbakır’da oyunun başında golü buldu. Sonra kayboldu.

Öyle ki; ilk yarıda Salah’ın gol olan şutu dışında “şutları” yoktu.

İstatistik olarak Amed’den çok geride kaldılar.

Oyun tamamen ev sahibinin kontrolündeydi.

Bunalan, pozisyon veren taraf hep Trabzonspor’du.

Amed akın akın geldi

Amed Sportif, hiç de ligin acemisi gibi değil! Kısa sürede bir teknik direktör takımı olmuşlar. Kadrolarında genç ve nitelikli oyuncular ağırlıkta. Sıradan isimler de değiller. Diri bir ekipler, Trabzon’u hataya çok zorladılar.

Kanatlardan, ortadan, uzaktan hep hedeflerinde kale vardı.

Hele Ballet’in, Diagne’nin, Sabia’nın, Sor’un kaçırdığı pozisyonlar oyun üstünlüğünün Amed’den yana olduğunu gösteriyordu.

Cabral ve Nwaiwu’nun gördüğü kartlar tehlikenin habercisiydi. Amed akın akın geliyordu. Karşılığını da aldılar.

Kaçak güreşenler vardı!

Muçi, Fabinho, Melih topsuz oyunda yoktular.

Onuachu’nun vücut dili iyi değil!

Muçi - Salah işbirliğine Amed izin vermedi.

FATİH TEKKE: Mağlubiyet ona yazacaktır. Henüz bir oyun yok.

ONANA: Trabzonspor’u oyunda tuttu. Tartışmasız, ilk yarıda farkı önleyen isimdi.

PENALTI: Melih ceza sahası içinde elini saklayamadı. Atilla Karaoğlan, VAR’a bırakmadı, beyaz noktayı gösterdi.

Maçın adamı: Ballet