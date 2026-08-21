Yabancı VAR'ın gelmesi; bir itiraf ve kabullenmedir!

30 HAZİRAN 2026: Yani tam 51 gün önce TFF Başkanı, verdiği röportajda "Kesinlikle yabancı VAR uygulaması olmayacak" demişti.

14 AĞUSTOS 2026: İlk haftanın ilk müsabakası olan G.Saray-Çorum FK maçının VAR hakemi açıklandığında "yabancı" olduğunu gördük.

Mevcut TFF ve MHK yönetimi iki yılını doldurdu.

Peki ne değişti? Ne olmuş olabilir?

1- Demek ki ellerinde bir planlama, bir program, ölçülebilir bir çalışma yok.

2- Dört büyüklerin transferde gözlerini karartması, Riva'dakilerin gözünü korkutmuş olabilir.

3- Dünya Kupası sonrası ellerinde bir millî takım kredisi de artık yok.

4- Dört kulübe yabancı VAR, kalan on dört kulübe yerli VAR. Demek ki TFF nazarında on sekiz kulüp eşit değil. Hakem, gözlemci, temsilci, kurullar; umarız durumdan bir vazife çıkarmazlar.

5- Geçen iki yılın sonunda bu bir itiraftır: "Elimizde yetişmiş bir Türk VAR kadrosu yok. Beceremedik, olmadı, olmuyor!"

Uilenberg'in şansı, Taylor'un şanssızlığı!

Hollandalı hakem eğitimcisi Jaap Uilenberg ülkemize ilk geldiğinde karşısında İngilizce bilen bir MHK ve ekibi vardı.

Yine hep hakemlik kariyeri olan MHK ve üyeleri vardı.

Yine o günkü hakemler derseniz, çoğu İngilizce pozisyon tartışabilecek nitelikteydiler. Buna yardımcı hakemler de dâhildi.

Yine gözlemcilerin büyük bir kısmı, Uilenberg ve diğer yabancı eğitimcilerle pozisyon tartışabiliyordu.

Şimdi yeni MHK elit hakem direktörümüz Anthony Taylor, hangi MHK üyesiyle bir maçı, pozisyonları konuşabilir?

Kariyer olarak kendisine yaklaşan bir tane MHK üyesi var mı?

İçlerinde acaba Avrupa'daki statların yolunu bilen çıkar mı?

Hakemler arasında Taylor ile İngilizce sohbet edecek kaç hakemimiz var?

F.Bahçe Riva'ya şunu soracak!

F.Bahçe ilk hafta mağdur olan taraf oldu! Genel Sekreter Mahmut Uslu, "Bu şekilde bu lig devam etmez" dedi.

F.Bahçe şunları sormalı ve cevaplarını aramalı:

MHK bünyesinde, talimatlarda yer alan PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu) var mı? Varsa kimler?

VAR sorumlusu kim veya kimler?

Yardımcı hakemlerin eğitiminden kim ya da kimler sorumlu?

Hakem ve gözlemci tayinlerini kim ya da kimler, hangi sisteme göre yapıyor?

Yapay zekâ ile mi, manuel mi? Kimin keyfi geçerli?

Demek ki isteyince oluyormuş!

Geçen sezon ipin ucu kaçmıştı; hiçbir maç vaktinde başlamıyordu.

Programa göre aynı saatte başlayacak olan iki maç arasında beş dakikayı aşan farklara şahit oluyorduk.

Her maç 3-5-7 dakika geç başlıyordu. Hakemlerde de en ufak bir telaş, panik yoktu. Olağandı, herkes kabulleniyordu.

Defalarca dile getirmiştik. Bu sezon bu konu disipline edilmiş.

Demek ki isteyince, dikkat edilince, özen gösterilince, sıkı tutunca maçlar vaktinde başlatılabiliyormuş.

Bu federasyonun mottosu baba-oğul hakemlerdi!

"Baba-oğul hakemliğin" kökünü kazımak mevcut TFF'nin bir numaralı hedefiydi.

Bu sağlanınca Türk hakemliği uçuşa geçecekti. Tek meselemiz buydu!

Şu anda klasmanlardaki baba/oğullar, geçmişten daha fazla.

Neyse, esas anlatacağımıza gelelim.

İskoçyalı Hugh Dallas, mevcut TFF'den önceki bizim hakem eğitimcimizdi.

Şu anda da Premier Lig'in Profesyonel Hakem Grup Direktörü.

Oğlu Andrew Dallas, geçen hafta G.Birliği-F.Bahçe ve ertesi gün de Beşiktaş-Eyüpspor maçlarında VAR görevindeydi.

Derler ya: "Kınadığını yaşamadan ölmezsin..." Hiç şüphe yok!