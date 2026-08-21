Ümmetini sana verdim ey Habib!

Önümüzdeki Pazartesi gecesi (24 Ağustos 2026) Mevlid kandili kutlanacaktır. Mevlid gecesi; hicri takvime göre Rebî'ul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir...

Dünyadaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen, Muhammed aleyhisselamın doğduğu gecedir. Bu gece, Kadir gecesinden sonra, en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Kadir gecesinden de kıymetlidir. Bu gece, Peygamber Efendimiz doğduğu için sevinenler affolur.

Bu gece, Resulullah Efendimizin doğum zamanlarında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Resulullah Efendimiz, mevlid gecelerinde Eshab-ı kirama ziyafet verir, dünyayı teşrifindeki ve çocukluk zamanındaki şeyleri anlatırdı. Eshab-ı kiram efendilerimiz de bu sünneti devam ettirmişlerdir. Bütün Müslümanlar da, her sene, bu geceyi, mevlid kandili olarak kutlamakta, her yerde mevlid kasideleri okunarak Resulullah Efendimiz hatırlatılmaktadır...

Osmanlı padişahları da mevlid gecelerinde şenlikler yaptırır, ikram ve ihsanlarda bulunurlardı.

Ümmetinin onu hatırlamaması ne büyük gaflettir! O ki Mirac’da Rabbi ile görüştüğünde ümmetini unutmamış her vesile ile ümmetini dilemiştir. Cenab-ı Hakkın şanlı Peygamber Efendimize, “ne dilersin” dedikten sonraki konuşmaları Vesiletün Necat’ta şöyle anlatılır:

Ne muradın var ise kılam revâ

Eyleyem bir derde bin türlü devâ

(Benden ne istiyorsan vereyim. Bir derdin varsa bin türlü çaresini vereyim.)

Mustafa dedi eyâ Rabb-i Rahîm

Ey atâ-pûş ü atâsı çok kerîm

(Mustafa, ey çok merhametli, ikramlı, kullarına sonsuz değerli ikramları olan yaradanım...)

Ol zaîf ümmetlerim hâli nola

Hazretine nice anlar yol bula

(Benim ümmetim içinde çok zayıf olanlar, sana karşı vazifelerini tam olarak yapamayanlar var. Onların hâli ne olacak?)

Gece gündüz işleri isyân kamu

Korkarım ki yerleri ola tamu

(Gece gündüz bütün işlerinde isyan ediyorlar da farkında değiller. Onların son yerlerinin cehennem olmasından korkuyorum!)

Yâ İlâhî hazretinden hâcetim

Budurur kim ola makbul ümmetim

(Ya İlâhi senden isteğim, ümmetimin makbul olmasını lütfetmendir. Onları bağışlamandır. Cehennemden kurtulmalarını senden diliyorum.)

Hak tealâdan erişdi bir nidâ

Yâ Muhammed ben sana kıldım atâ

Hak teâlâdan “Ya Muhammed bu dileğini (duanı) ben sana ikramım, ihsânım olarak verdim” sözü yetişti.

Ümmetini sana verdim ey habib

Cennetimi anlara kıldım nasib

(Ümmetini sana verdim (bağışladım) ey habibim. Cennetimi de onlara nasip olarak verdim. Senin râzı olduğun ümmetini cennetime alacağım.)

Yâ habibim nedir ol kim diledin

Bir avuç toprağa minnet meyledin

(Ey habibim, dünyanın bütünü, sana ikramlarımın karşısında bir avuç toprak değerindedir...)

Mevlid-i şerifin faydaları

İslâm âlimlerinden İmâm-ı Celâlüddîn Abdurrahmân bin Abdülmelik Kettânî hazretleri buyurdu ki:

(Mevlid günü ve gecesi mübecceldir yâni şerefi, kıymeti çoktur. Kendisine tâbi olanlar için kurtuluş vesilesi olan Resûlullah Efendimizin doğumu için sevinmek, Cehennem azabının azalmasına sebep olur. Bu geceye hürmet etmek, sevinmek, bütün senenin bereketli olmasına sebep olur.

Hazret-i Ebû Bekir; “Resûlullah Efendimizin doğumuna dair yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennette bana arkadaş olur.”

Hazret-i Ömer; “Resûlullah Efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm’a kıymet vermiştir.”

Hazret-i Osman; “Peygamber Efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedir ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevap kazanır.”

Hazret-i Ali; “Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerif okunmasına sebep olan, dünyâdan îmânla gider” buyurmuşlardır.

Mevlid merasiminin pek çok faydaları vardır. Bunlardan birisi Mevlid için yani Peygamber Efendimizin doğumunu kutlamak ve değerlendirmek için bir araya toplanmaktır. Bu durum, Resulullah Efendimizin dünyayı teşrif etmeleri sebebiyle sürûr ve sevincin ifadesidir. Bu sevinç, çok kıymetlidir. Hadîs-i şerifte; “Kişi sevdiğiyle beraberdir” buyuruldu.

Mevlid toplantılarını, bütün İslâm âlimleri, Müslümanlar güzel görmüş her yerde, mevlid-i şerif toplantıları yapılmıştır. Mevlid-i şerif okumak ve bu sebeple toplanmak çok kıymetlidir. Nitekim İbn-i Mes’ûd’un rivayet ettiği hadis-i şerifte buyruldu ki: “Müslümanların güzel gördüğü şey, Allahü teâlâ indinde de güzel, onların çirkin gördükleri Allahü teâlâ indinde de çirkindir.”)

Neden bıçak gibi kesildi?

Bu mübarek gece bin dört yüz yıldır Rebiülevvel ayında kutlandığı hâlde bir dönem FETÖ marifeti eliyle “Kutlu Doğum Haftası" denilerek nisan ayına sabitlenmişti. Zira nisan ayı FETÖ elebaşının doğum ayı idi. Nitekim zaman geçtikçe de Peygamber Efendimiz unutturulmaya çalışılarak "sevgi yılı", "merhamet yılı" gibi isimlerle sanki küresel değerler kutlanmaya başlanmıştı...

15 Temmuz’dan sonra FETÖ’nün bu taktiği anlaşılmış ve Diyanet, "Kutlu Doğum Haftası"nı “Mevlid-i Nebi Haftası” adıyla değiştirerek eski hâline getirmiştir. Nitekim 2017 yılından beri tam zamanında kutlanıyor.

Kutlu Doğum Haftası dönemlerinde yine FETÖ marifetiyle bütün müftülükler, valilikler, belediyeler, kaymakamlıklar bu faaliyete katılırken o kadar manidar ki aslına rücu edince bunların hepsi bıçak gibi kesilmiştir!..

Ne olmuştur! Şanlı Peygamber Efendimizi anmak yasak mı olmuştur? Neden kültür merkezlerinde halka, gençlere, hanımlara özel programlar yapılmamaktadır? Diyanet bunlara neden önayak olmamaktadır?..

Buna karşılık bazı müftülükler ve bazı siyasi partiler hâlâ eski yanlışı devam ettirmektedir. Diyanet'in bunlara fırsat tanımaması gerekir!..

FETÖ, O şanlı Resulü unutturmak için her yolu deniyordu. "Tevhidin birinci kısmında birleşeceğiz ikinci kısmını bir tarafa bırakacağız" diyerek Muhammed aleyhisselama imanı önemsemiyordu! Hıristiyanların, Yahudilerin, Zerdüştlerin Cennet’e gideceğini savunuyordu.

Günümüzde de pek çok ilahiyat hocaları kandil günlerine, Resulullah Efendimizin mucizelerine ve hatta şefaatine dahi savaş açmış durumdadırlar. Her kandil günlerinde bunlara karşı TV’lerde yorumlar yapmaktadırlar. Bunlar dünyanın en bedbaht kimseleridir...

Şükür ifadesi!

Kandil günlerinin en önemli hikmeti, Sevgili Peygamberimizi tanımaya, öğrenmeye anmaya, hatırlamaya ve bilmeye vesile olmasıdır.

Mevlid okunması sebebiyle Resulullah Efendimize salât ve selâm okunur. Peygamber Efendimiz, hadîs-i şeriflerinde buyurdular ki:

“Her kim günde yüz defa salevât-ı şerîfe okursa kıyamet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, Arş'ın gölgesi altında benimle beraber olur. Ve her kim benim için bir salevât-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affolması için dua ve istiğfar ederler.”

Mevlid kasidelerinde; Peygamber Efendimizin nuru, dünyayı teşrifleri (doğumu), mucizeleri, mübarek hayatı ve başka kıymetli hâlleri anlatılmaktadır.

Bunlar ise, bir Müslümanın bilmesi icap eden hususlardır. Mevlid kitapları bunları öğrenmeye vesile olmaktadır.

Resulullah Efendimiz, asr-ı saadetlerinde zât-ı âlilerini şiirle metheden şâirleri mükafatlandırırlardı. Resulullah Efendimiz bundan razı olunca, şemâil-i şerîflerini, güzel ahlâkını, mucizelerini, mübarek hayatını yazanlardan, okuyanlardan elbette razı olurlar. Çünkü bunların hepsinden maksat, Peygamber Efendimizin rızâsını ve sevgisini kazanarak O’na yakın olmaya çalışmaktır...

Resulullah Efendimizin şemâil-i şeriflerini mucizelerini, Peygamberliği bildirilmezden önce, kendisinden meydana gelen harikulade hâlleri bilmek, bunları dinlemek ve okumak, Resulullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) olan imanı ve muhabbeti fazlalaştırır. Çünkü insan, yaratılış ve huyu itibarıyla güzel ve iyi şeyleri sever. Resulullah Efendimizin güzel ahlâkından ve şemâil-i şeriflerinden daha güzel ve üstün bir ahlâk elbette yoktur. Resulullah’ı çok sevmek, kâmil bir imanla O’na inanmak emredilmiştir. Mevlid-i şerîf, bu emrin de yerine getirilmesine sebep olmaktadır.

Resulullah Efendimize tâzîm ve hürmet, dinimizin emridir. Mevlid zamanı bu sevincini göstermek, ziyafetler vermek, bir yere toplanmak, fakirlere ikram etmek, sevinip neşelenmek, Resûlullah’a en güzel tâzîm ve hürmet olup, Allahü teâlâya şükür ifadesidir.

Şimdiden okuyucularımızın mevlid-i şerifini tebrik ediyor; milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mevlid-i şerifi en güzel bir şekilde idrak etmek ve şanlı Resulün şefaatlerine nail olmak dileğiyle…

TEFEKKÜR

Diler isen şefaâti

İki cihânda devleti

Dâimâ eyle rağbeti

Mevlidine Muhammed'in

Alvarlı Lütfi Efendi

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