Sefa sezonu

Vay be! Geçen sezon maçlara sonradan giren Rıdvan bu mu? Geçen sezon maçtan ilk çıkan Cerny bu mu? “Beşiktaş’tan çok iyi hatıralarla ayrılıyorum” diye mesaj atıp kopma noktasına gelen Salih bu mu?

Oh be! Daha maçın başında şandel bir kafa vuruşuyla golü atıp gösteriyi başlatan Oh. Sol kanat yıldızı Trossard, defansta silip süpürücü Djalo, sahayı babasının malı gibi kullanan ve bir de gol atan Murillo, şarjı hiç bitmeyen Olaitan… Emirhan…

Ne yaptın sen Vincenzo Italiano? Topu geri kazanma uzmanı İtalyan çalıştırıcı, Beşiktaş’a seviye atlatmış. Bileşik kaplar gibi bütün oyuncuların performansı aynı anda yükselmiş.

Yavaş be abi, rakip Kauno

Diyeceksiniz. Olabilir ama biz eskiden bu Baltık takımları karşısında bocalıyorduk. “Çek bir Letonya” şokunu unutmadık. Düşün ki kalecimiz maç boyu topa dokunmadı!

“İlk yarıda Kartal on birinde kendi çizgisinin altında kalan tek isim Orkun” yazmıştım, kaptan golü atınca sildim. İkinci yarı zaten “maça döndü.”

Yalan yok; Beşiktaş’ı lig şampiyonluğunda üçüncü sırada görüyordum ama tahminimi revize ettim. Bırak on biri, sonradan oyuna giren Amir, Rashica, İlhan kaliteli isimler… Özellikle Amir’in bu defa “tutmasını” diliyorum.

Vlahovic ve diğer yıldızlarıyla Beşiktaş, coşkulu tribünlerine “eğlence” vadediyor bu sezon. Ağzımdan yel alsın, Ismael de Bronckhorst da Solskjaer da iyi başlamıştı. Neyse, çıkıntılık yapmayalım, Italiano farklı gibi.

Maçın adamı: Rıdvan Yılmaz

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