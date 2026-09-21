Fikstür hediyesi

Son iki haftada evinde Beşiktaş’a yenilen, dış sahada Gaziantep’i yenemeyen Fenerbahçe için şahane bir fikstür hediyesiydi Eyüpspor maçı… On dakika dolmadan 2-0’ı bulup, gol şovu için tribünlere gelen taraftarının beklediğinin fazlasını vereceğini gösterdi sarı lacivertli oyuncular.

Kalecinin burnunun dibinde dolaşan Vedat, bunun semeresini fazlasıyla aldı. 20. dakika dolarken Moldovan’dan seken topta takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü bulmuştu bile. Son derece hareketli ve iştahlı görünen Vedat Muriç’i kamçılayan, geçen hafta Lukaku’nun yedeğinde kalması mı, Salah’ın performansı mı, bilinmez.

Devre biterken Greenwood 1 gol, 2 asist, Vedat 1 penaltı yaptırma, 2 gol, Guendouzi 1 gol, “10 numara” İrfan Can 1 golle yaldızlı rakamlara ulaştılar. Eyüpspor kalesinde ben dikilseydim, 45 dakikada 5’ten fazla yer miydim?

Golle bitirdi, golle başladı

İkinci yarıya girerken Eyüpspor’un kalecisi değişti, kaderi değişmedi. Başlama düdüğü çaldı ve Vedat Muriç üçlemeyi yaptı bile. İsmail Kartal, Oppong, Lukaku ve sakatlıktan dönen Asensio’yu lige alıştırmak için niye sahaya sürmüyor?

Aha, ikinci yarıda on dakika geçti ve Vedat yine attı. İlk yarının kopyası mı oynanıyor; her iki devrede de 10 dakikada 2 gol… Fenerbahçe’nin gollerini mi övmeli, bir Süper Lig takımının bu hâline mi üzülmeli, yoksa 7 golün içinde Kerem’in isminin olmamasına mı şaşırmalı?

Maçı aç parantez / kapa parantez şeklinde ilk ve son golle bitiren Greenwood, iki de asistiyle maçın adamı olmayı hak ediyor belki ama dün kimse Vedat Muriç’i geçemezdi. Lukaku ise bu görüntüsüyle yakında yeni takım arayışına girer. Göztepe’yi tavsiye ederim.

Maçın adamı: Vedat Muriç

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