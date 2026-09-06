Made in Italy

Fenerbahçe derbi gibi, ev sahibi gibi başlayamadı maça… İlerideki tek adamı Vedat’a atılan toplar, Emirhan’ın sert markajında eridi gitti.

Fenerbahçe’nin erken sayılabilecek bir dakikada attığı golün, Beşiktaş adına büyüteçle defalarca incelenmesi gerekir. Fenerbahçe taç atarken Beşiktaş kalesine en yakın iki isim, iki stoper Skriniar ve Ake idi. Biri vurmasa öbürü dokunacaktı. Skriniar attı.

Yine Beşiktaş’ta, Orkun rakip sahada fazla kalınca, göbekte Salih’i çok yıprattılar. Bu dakikalarda Murillo ve Emirhan’ın kesicilikleri dikkat çekti.

Beşiktaş’ın büyük gücü Olaitan 20. dakikada attığı gollük şutla maçta olduğunu gösterdi. (Ederson kurtardı.)

Ama toplamda Beşiktaş biraz daha dengeli ve ne yaptığını bilen taraftı. Nitekim, son dönem Türkiye’ye gelen kaliteli yabancıların en iyilerinden Trossard, müthiş bir ayak dışı pasla Rıdvan’ı pozisyona soktu, o da ağları buldu.

Beraberlik maçı “savaşa” çevirdi.

İtalya’dan kalan hesap

21 Eylül 2021’deki Fiorentina-Inter maçında Vlahovic ile Skriniar kapışmıştı. İkili dün de sık sık boğaz boğaza geldi. Derbiyi gerdiler.

İkinci yarının hâkimi, savcısı, avukatı Beşiktaş’tı ve pozisyon üstüne pozisyon üretti. Ederson başarılı kurtarışlar yaptı. Bitime 20 dakika kala Orkun maçtaki tek olumlu hareketini yaptı, Vlahovic’e boş kaleye golü attırdı.

Sonuçta “renkli” bir derbi oldu, hak eden kazandı ve Kadıköy’deki tabelaya şöyle yazdırdı: Bu bir İtalyan yapımıdır.

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