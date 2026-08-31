3 bin 144 kilometrelik başarı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi takımı olarak ligdeki ilk sınavına Samsun’da çıktı ve ünvanına layık şekilde maça başladı. İsmail Kartal, Oğuz’u on bire koymanın ödülünü fazlasıyla aldı. Millî oyuncunun üçüncü dakikadaki ortasını iki Samsun savunmacısı ıskalayınca, Vedat affetmedi.

Samsunspor 20. dakikadan sonra “oyuna girdi.” Sağdan Mendes, soldan Tomasson ile atağa çıktı ama Fenerbahçe’nin dünya çapındaki kale önü adamları Skriniar ve Ake, Ederson’a iş bırakmadı.

Sonrasında Fenerbahçe yeniden üstünlüğü ele aldı. Özellikle soldan Brown ve Oğuz, sağdan Greenwood, ortadan Vedat ile ablukayı kurdu ama Okan piranhalara başarıyla direndi.

Gözün aydın Kartal

Oğuz Aydın demiştik. İlk yarının üçüncü dakikasında asist yapan Oğuz, ikinci devrenin üçüncü dakikasında da tamamen kişisel becerisiyle golü attı.

Semedo’nun, Brown’un, Oğuz’un hatta Kante’nin formunu gözle görülür şekilde yükselten İsmail Kartal, keşke hiç “Bu takımın eski futbolcuları düşmanlık yapıyor” işlerine girmese… Söylediğin gerçek olsa bile sessizlik seni yükseltir hocam. İcraat her zaman en iyi cevaptır.

Lyon’dan Samsun’a 3 bin 144 kilometrelik yıpratıcı bir yolculuğun sonrasında bu oyun ve bu skor, bulutların üstüne uçaksız çıkmak gibi…

Thomas Reis’in Samsunspor’u bir numara küçülmüş sanki…

Maçın adamı: Oğuz Aydın

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