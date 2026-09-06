‘Merkez’in kararı yaklaşırken…

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %4,30 geriledi ve 14.012 puandan kapanış yaptı. Böylece endekste 13.458 seviyesinden başlayan ve 14.641’e kadar devam eden 4 haftalık yükseliş serisi son buldu. Geçen hafta en yüksek 14.662 ve en düşük 13.876’yı test eden endeks “haftalık düşük” seviyeye daha yakın kapanış yaptı. Ancak teknik ve psikolojik anlamda önemli olan 14 bin barajının korunması dikkat çekti.

Makroekonomik tarafta önemli veri akışının izlendiği haftada;

- Ağustos enflasyonu aylık %1,84 ile beklentinin hafif altında kaldı. Yıllık TÜFE %31,51’e geriledi.

- İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI endeksi ağustosta 48,1'e yükseldi. PMI, son 3 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti fakat eşik değer olan 50’nin altında kalmaya devam etti.

- Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta %20,28 daraldı. Satış adedi sadece otomobilde %25,16 düştü.

Küresel tarafta ise;

- ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi arttı ve beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Verinin ardından 16 Eylül’de FED’den faiz artışı beklentileri %60’a yükseldi.

- Orta Doğu’da belirsizlikler artarken petrolün varil fiyatı geçen hafta %8,56 prim yaptı ve 95,85 dolara yükseldi.

- Petrol fiyatları 70-80 dolar senaryosundan uzaklaştıkça, küresel enflasyonist baskıların daha uzun sürebileceği beklentisi öne çıktı. Böylece ABD ve Japonya başta olmak üzere tahvil faizlerinde son yılların en yüksek seviyeleri görüldü.

Bu ortamda dikkatler bu hafta TCMB’nin faiz kararına çevrildi. Geçen ay 3 puanlık normalleşme adımının ardından piyasa fonlaması politika faizi olan %37 seviyesine gerilemişti. Otomobil satışları ve imalat verilerinin verdiği mesajların yanı sıra enflasyonun ılımlı görünümü TCMB’ye bir alan açıyor. Ancak küresel tarafta petrol fiyatı ve tahvil faizleri bu alanı daraltıyor. Piyasanın da ağırlıklı beklentisi TCMB’nin 10 Eylül’deki Para Politikası Kurulu toplantısında “pas” geçebileceği yönünde…

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