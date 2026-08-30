Ağustosta kazananlar ve eylülde 3 kritik gündem!

Piyasalarda eylül, fiyatlamalara doğrudan etki edebilecek önemli gündem maddeleri ile başlıyor.

-3 Eylül’de enflasyon,

-7 Eylül’de Orta Vadeli Plan (OVP),

-10 Eylül’de TCMB faiz kararı dikkatle izlenecek.

Ağustos TÜFE’de aylık %1,95 civarında artış bekleniyor. Bu veri dezenflasyon sürecinin uyumlu gidip gitmediğini gösterecek. Beklenti üzerinde gelebilecek bir rakam piyasada "enflasyon katılığı" endişesini artırabilir. Tahminlere paralel veya daha düşük bir rakam rahatlama sağlayabilir.

Kamunun ekonomide ana yol haritası olan OVP ise büyüme, enflasyon, bütçe açığı başta olmak üzere makroekonomik hedefler açısından önemli mesajlar verecek.

TCMB’nin geçen hafta yeniden repo ihalelerine geçiş yapması ve piyasayı politika faizi olan %37’den fonlamaya başlamasının ardından, yeni bir faiz indirimi beklentisi daha zayıf. Ancak karar metninde yer alacak mesajlar, gelecek dönem için önemli ipuçları verebilir.

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Ağustosun tamamlanmasına 1 işlem günü kala;

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu ay %8,79 prim yaptı ve 14.641,56 puana yükseldi. Endeksin, kritik direnç olarak gösterilen 14.600’ün üzerinde haftalık kapanış yapması “iyimser” bir görünüme işaret ediyor.

Gram altında aylık artış %12’ye yaklaşırken, cuma kapanışı 6.906 TL’den gerçekleşti. Geçen hafta 7.262 TL’ye kadar yükselen gram fiyatı, FED Başkanı Kevin Warsh’tan gelen “şahin” mesajlarla yönünü aşağı çevirdi ve 7 bin TL’nin altına dönüş yaptı.

Dolarda aylık prim %1,45 ve avroda %1,95 ile sınırlı kalırken, bu ay en fazla getiriyi altın yatırımcısı elde etti.

TL mevduat ve para piyasası fonlarının aylık net getirisi ortalama %3’e yakın gerçekleşti. Gecelik fonlama oranlarının %37’ye yaklaşmasıyla birlikte TL’nin getirisinde bir miktar düşüş beklenirken; eylüldeki 3 kritik gündemin ardından paranın rotasında da rotasyonlar yaşanabilir.

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