Kurtlar Vadisi Kumpas!

Bizim kadar 'hain'i ve 'kahraman'ı yer değiştiren başka bir ülke var mıdır bilmiyorum. Bakınız bir döneme damga vuran kahramanlık dizisi Kurtlar Vadisi, şimdilerde sanık sandalyesinde. Savcılık, ölümü şüpheli bulunan eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu soruşturması çerçevesinde senaristleri ifadeye çağırdı.

Dizi 2003'te yayınlanmaya başladığında AK Parti'nin ilk dönemiydi. Devletin zirvesinde sert rüzgârlar esiyordu. 'Genç subaylar tedirgin' manşetleriyle iktidara darbe tehdidinde bulunuluyordu. O puslu hava; derin devlet, mafya ve gladyoyu anlatan Kurtlar Vadisi dizisiyle biraz belirginleşti. Bu yüzden yapım ilgi gördü ve sıradan bir televizyon dizisi sınırlarını aşarak sosyokültürel bir fenomene dönüştü. Karakterler gerçek hayattan uyarlamaydı. Hatta vatandaş 'Anlatılanlar gerçek mi?' diyerek MİT'i soru yağmuruna tuttu. Videolu cevap veren MİT, mealen 'ticari kaygıyla yapılmış gerçeğin ötesinde abartılı şeyler' dedi.

Kimileri "Dizi insanları şiddete özendiriyor, sokaklar Polat Alemdar doldu" diyerek eleştirdi. Nihat Genç gibi kimi ulusalcı kalemler diziyi devlete ihanet etmekle, kimileri de komplo teorilerini abartılı kurgular üzerinden sunmakla suçladı...

Kabul etmek gerekir ki 'milliyetçi' söyleminden dolayı dizi sektörde 'öteki' görüldü. "Kara" karakterini canlandıran oyuncu Hakan Boyav'ın "Kurtlar Vadisi'nin müziğine muhafazakâr bir dizi olduğu için bir tane ödül verilmedi. Dünyanın telefonu 'Cendere' diye çalıyordu, stadyumlar 'Cendere' diye tempo tutuyordu" eleştirisi hafızalarımızda.

Kurtlar Vadisi sadece seyircinin değil, medyanın ve akademinin çetelesini tuttuğu dev bir laboratuvara dönüştü. Hangi sezonda hangi kelimelerin kullanıldığının, kaç sefer silah çekildiğinin ve kaç kişinin öldüğünün listesi yapıldı. Dizi bu sayede hep gündemde kaldı. Akabinde aynı ismi taşıyan Kurtlar Vadisi Irak (2006), Kurtlar Vadisi Gladio (2009), Kurtlar Vadisi Filistin (2011) ve Kurtlar Vadisi Vatan (2017) gibi filmleri çekildi. Hatta yapımcı Pana Film, dizideki "Muro" karakterinden bile tek başına sinema filmi çıkardı.

Hepimiz izledik. Dizinin bakış açısı, senaristlerin ve danışmanlarının dünya görüşlerine, devrin şartlarına ve muktedirlerine göre şekil aldı. Kurtlar Vadisi müthiş bir propaganda silahıydı. Kimin eline geçtiyse tetiği o çekti...

Kurtlar Vadisi gibi yayınlandığı gün milyonlarca kişinin soluksuz izlediği bir dizinin birileri tarafından kullanılmamış olduğunu söylemek safdillik olur. O dönem FETÖ'nün Şefkat Tepe ve Tek Türkiye gibi dizileri vardı. Bu yapımlarda hedef gösterilen kişilere operasyon yapılıyordu. FETÖ'nün kendi medya mecraları varken, ellerindeki dosyaları başka televizyon ve gazetelerde yayınlatma konusunda ne kadar mahir olduğu biliniyor. Hasılı Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü dönemde Kurtlar Vadisi'ne birtakım müdahaleler olmuş olabilir. Kurulan üç kişilik bilirkişi heyeti dizinin operasyon malzemesi yapılıp yapılmadığını inceleyecek ve varsa bağlantıları deşifre edecek. Bakalım o zaman sır perdesi kalkacak mı?..

İtirafa bak!

17/25 Aralık döneminde Fuat Avni isimli operasyonel bir Twitter kullanıcısı vardı. Hükûmet ve bürokratik çevrelerdeki kliklerinden aldığı bilgileri yayınlayarak manipülasyon yapıyordu. Sonra bağlantıları ortaya çıkarıldı ve sesi kesildi.

FETÖ firarisi bir gazeteci geçen gün yayınladığı videoda dikkat çekici iki itirafta bulundu. Fuat Avni hesabını kullanan bir gazeteci değilmiş. Mesajlar FETÖ lideri Gülen'e sunuluyormuş. Şaşırtıcı mı? Değil! Asıl bomba ikinci itirafta.

Bir gün FETÖ'ye bağlı bir internet sitesinin haber müdürüne arkadaşı telefon ediyor. Fuat Avni ile ilgili çıkan haberleri hatırlatarak "Oğlum Fuat Avni senmişsin" diye takılıyor. Şakalaşıyorlar. Ertesi gün ofise gelir gelmez yöneticisi odasına çağırıyor. Arkadaşıyla akşamki konuşmasının dökümünü masasının önüne koyuyorlar ve "Bu ne?" diyor. Bire bir konuşmasının aynısı. Adamın kanı donuyor...

İtirafta bulunun firari gazeteci bile "Şimdi siz bir kişinin bir gece önce yaptığı telefon görüşmesini anında önüne koyabiliyorsunuz. Dinleme yapıyorsunuz. Siz kimsiniz arkadaş! Bu yetkiyi, bu gücü nereden alıyorsunuz? Nerelere kadar ulaşıyorsunuz. Hangi devlet, hangi hükûmet buna müsaade eder?" diye sormadan edemiyor. Ve ardından bir bomba daha patlatıyor: "Bizim arkadaş 'benim yaptığım konuşma önlerindeydi' diyor. Ben bunu emniyet muhabiri arkadaştan da yargı muhabiri arkadaştan da duydum. Savcılarla, emniyet müdürleriyle, gazetecilerle birlikte yaptıkları konuşmaları önlerine döküyorlardı."

Devletin bu kadar hızlı olduğunu sanmıyorum. Çünkü dinleme için bir sürü prosedür var. Adamlar devletten ötesi olmuşlar. "Bize FETÖ'yü anlat" deseler bundan iyi örnek olmaz.

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