Ülkemizin de içinde bulunduğu Türk dünyası, 2,1 trilyon liraya ulaşan gayrisafi hasılasıyla küresel bir aktör olma yolunda hızla ilerliyor…

Türk Cumhuriyetleri arasındaki dayanışma ruhu,

Birlik, beraberlik içinde hareket etme,

Millî ve manevi değerleri ön planda tutma arzusu…

Her geçen gün daha fazla kuvvetleniyor.

Bu vesile ile dile getireceğimiz konu da…

AK Parti’nin Türk Dünyasına verdiği önem…

Başında Prof. Dr. Kürşad Zorlu’nun yer aldığı Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı’nın faaliyetleri…

Kürşad Hoca, gecesini gündüzünü hiç esirgemeden, o Türk Cumhuriyeti’nden diğer Türk Cumhuriyetine koşturarak, yeni iş birliklerine imza atıyor…

Vurgun, soygun ahiliğin neresinde!

Kürşad Hoca son olarak:

Ahilik Haftası nedeniyle Ankara’da bir tanıtım yaptı "Türkistan’dan Anadolu’ya Medeniyet Köprüsü AHİLİK" kitabıyla…

Tanıtıma Türk Cumhuriyetleri büyükelçilerinin yanı sıra Türk coğrafyasından akademisyen ve bilim adamları da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tanıtıma mesaj gönderdi.

Mesajı çok önemli ayrıntılarla doluydu.

Tarih anlayışını farklı bir perspektife oturttu:

“Tarih, yalnızca akıp giden zamanın yahut geçmişte yaşanan hadiselerinin kronolojik bir dökümü olarak görülemez. Tarih, milletlerin hafızası, medeniyetlerin kök hücresi ve geleceğe yön veren sarsılmaz bir pusulasıdır.”

AHİLİK ile ilgili tanımı da âdeta geçmişle gelecek arasında köprüydü:

“Ahilik, salt bir esnaf ve sanatkâr örgütlenmesi olmanın çok ötesindedir. İnançta sebatı, dilde açıklığı, sözde düzgünlüğü ve malda helalliği esas alan ticareti ve emeği yüksek bir ahlak nizamı ile teçhiz eden eşsiz bir medeniyet tasavvurudur.’’

Kürşad Hoca’nın Türk dünyasını tasvir eden sözlerinden de alıntı yapalım:

"Türk dünyası, ortak bir tarih ve dil temelinde yükselen, günümüzün küresel sınamaları karşısında sahip olduğu kurumsal dayanışmayı her geçen gün daha da ileriye taşıyan muazzam bir stratejik bütündür.”

Esas söylemek istediğimiz konuya gelince…

13. yüzyılda Anadolu’ya kadar uzanan ‘AHİ’lik; Dürüstlük, yardımlaşma, meslek ahlakı ve kardeşliği esas alan köklü bir esnaf ve zanaatkâr teşkilatıdır.

Soru şu:

Halkın sağlığı ile oynayan, hilebaz üreticileri, vatandaşın cebine göz diken vurguncuları, üreticiden aldığı ürünü 10 katına satan soyguncuları, ölü üzerine müstahsil makbuzu kesen dolandırıcıları… Bu kutsal müessesesinin neresine koyacağız?

Hiç düşünmek bile istemiyorum:

Bu zavallı insanların, ‘AHİ’likle hiçbir ilgisi yok… Eğer ahilik kültüründen feyizlenselerdi, denetime, operasyona hiç gerek kalmazdı. Cezaevlerinin yolunu da mesken tutmazlardı…

Ahmet Yesevi ile Ahi Evran’ın ruhunu sızlatıyorlar.

Yazıklar olsun?!.

Vurgun, soygun ahiliğin neresinde!

YEMEĞİN TADI TUZU

Ankara Kültür Yolu Festivali hafta sonu başladı.

27 Eylül’e kadar sürecek festival etkinliklerle dopdolu…

Biz de Gastronomi ile ilgili kısmın tanıtımına katıldık.

Şef Mehmet Yalçınkaya ve ekibinin hazırladığı…

Ankara’ya özgü yemeklerin, tatlıların ikram edildiği; Kalecik Karası üzümünden hazırlanan Hardaliye Kokteyli, Dene çorbasından Erkeç pastırmalı Patlıcan Bayıldım’a, Sütlü Ciğerden, Kara Kabak Cızlaması, Kuzu Kulağı Buzlamasından, Ayaş Domatesi Salatasına, Ankara Tavadan Çubuk Vişneli Muhallebiye kadar…

Başkente özgü birçok ürünü tattık.

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın detaylı bilgileri sayesinde... Süreyya Üzmez de tatlı su balıklarını tavsiye etti… Tatlı su rezervimizin çok büyük olduğunu vurgularken hiç bilmediğimiz ama dikkatimizi çeken notları da aktaralım:

Mükemmel bir yemekle ilgili hususlar hakkında:

Ürünün kaliteli, taze olması şartmış. Şefin becerisi daha sonra geliyormuş. Kaliteli ürün, pişirme tekniği, gönülden verilen sevgi, yemeğe lezzet katan üç önemli etkenmiş.

Ankara’nın buğdayı paha biçilmez değerdeymiş; kalite ve verdiği damak zevki açısından.

Atasözümüzle pekiştirilerek çok güzel dile getirildi:

“Buğdayın varsa doyarsın, yoksa fincanla oynarsın!"

***

Aynı gün festival kapsamında başka bir durağımız da; Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki Aile Sergisi oldu.

Sureler ve Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinden oluşan; Özenle hazırlanmış tezhip ve hatları inceledik.

Albayrak Grubunun ev sahipliğini yaptığı serginin açılışını; Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü, Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim…

Toplumumuz aile konusunda çok hassas…

Son dönemlerde iç ve dış mihraklar işbaşında… Bizi kalemizden vurmak için gayret gösteriyorlar…

Bir toplumu yok etmenin tek yolunun;

Aileyi parçalamaktan, yozlaştırmaktan geçtiğini biliyorlar: Doğurganlık oranımızın düşmesi, tek çocuklu ailelerin artması, yalnız yaşayanların sayısının çoğalması, cinsiyetsizleştirme ucubesinin aşılanmasının temelinde bunlar var… Aman oyunlara gelmeyelim…

Aile müessesemiz yok olursa;

Devletimizin geleceği de tehlikeye düşer... Bu vesile ile iktidarın olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz...

Bu yıl 28 ilde gerçekleştiriliyor Kültür Yolu Festivali. Organizasyonlar hiç aksamadan yürütülüyor. Bu işin yılmadan öncülüğünü üstlenen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u da tebrik edelim istedik, bu arada.

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