"90 yaşındaki annemi ziyarete gidemiyorum"

Feridun Ağabey, dert yanmak anlamında değil çaresizliğimi dile getirmek anlamında ara sıra size derdimi yazıyorum. Biliyorsunuz bendeniz ev kirası ödeyen, büyüğü Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, İstanbul Teknik Üniversitesinde yüksek lisans yapan ve küçüğü ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine devam eden 2 kız babası bir emekli olarak çok zor şartlarda yaşamaya çalışıyorum. Kızlarımın burslarla, zorlanarak da olsa üniversiteye devam edebilmelerine şükrediyoruz. Ama ben, maddi imkânsızlık nedeniyle 90 yaşındaki annemi memlekete ziyarete gidemiyorum! Eylül ayında yapılacak yeğenimin düğününe katılamayacağım!.. Selam ve saygılarımla...

Mustafa Keskin

Yüreği yanık çaresiz anneye yardım

Feridun Bey kardeşim, ben size derdimi yazmıştım. Siz de yayınlamışsınız. Allahü teâlâ razı olsun inşallah. Evet ekonomik olarak çökmüş durumdayım. Allah rızası için yardımcı olmak isteyen olursa bu yüreği yanık annenin bir nebze olsa ferahlamasına vesile olursunuz. Allah razı olsun.

Nuran Ülküye Sucu

İletişim bilginizi paylaşırsanız Turkcell yetkililerine ileteceğiz

“Feridun Ağabey merhaba, ben Ekrem Giriş, 24 Temmuz günü Turkcell ile ilgili yaşadığım kapsama alanı sorununu yayımladınız, çok teşekkür ederim ama aradan 10 gün geçti ve hiçbir Turkcell yetkilisi arama zahmetinde bile bulunmadı. Demek ki Adana Yüreğir PTT Mahallesi'ni Turkcell gözden çıkarmış. Düşünün günlük tirajı 100 bin olan ve en çok satan gazetelerden birinde Turkcell’in şebeke sorunuyla ilgili bir yazı yayımlanıyor ve Turkcell'in haberi yok. Feridun Ağabey bu yazımı adımı soyadımı da kullanarak yayımlayabilirsin. Ayrıca evimde yaptığım Turkcell hız testlerinin ekran görüntülerini de ekliyorum” diyen değerli okuyucumuz, yazınızı yayınladık. Turkcell’in sizinle iletişime geçebileceği bilgilerinizi bize yazar mısınız? Selamlar. F.A.

Şiir okuma ve yazarların kitap imzalama etkinliği

"Feridun Ağabey, bu yıl 3.sü düzenlenen Balıkesirli yazar ve şairler tarafından tertiplenen şiir okuma ve yazarların kitaplarını imzalama etkinliği 14-15-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup yazar ve şairler kitaplarını imzalamıştı. 15 Ağustos akşamı da şairler şiirlerini okudular. Ben de size gazeteme gönderdiğim 'Yarım kalıyor' başlıklı şiirimi okudum.

Ama sizin aracılığınızla orada da dile getirdiğim duyguları kamuoyuyla paylaşmak istedim. İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri hiçbir zaman tam olarak bir rahat yüzü görmemiş her zaman sıkıntılarla mücadele etmiş tam bir rahata erememiştir. İster zengin ister fakir olsun her zaman hayatında bir şeyler eksik veya yarım kalmıştır. Yaşadığımız dünyada çoğu zaman paran olmuş sağlığın olmamış, sağlığın olmuş huzurun olmamış, huzurun olmuş rahatın olmamıştır. Hemen her insanın hayatında hep bir şeyler eksik ve yarım kalmıştır” diyen değerli Aslan Bey, bu konu eskiden beri divan şairlerimizce de dile getirilmiş ve “asude” olmanın dünyada mümkün olamayacağına “dünyada rahat bulunmayacağına" dikkat çekmişlerdir. Ancak dünyanın bir imtihan yeri olduğunu da belirten mutasavvıflar bu dünyada insana ya bir garip ya bir yolcu gibi olmayı salık vermişlerdir. Ama öte taraftan güzel dinimiz bu konuda güzel bir ölçü vermiştir. “Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete” çalışmak lazım. Yani ölçüyü kaçırmamak lazım... Saygılarımızla. F.A.

Anlat Derdini Feridun Ağabey'de önceki yazılar...