Feridun ağabey merhaba, benim, 24 Temmuz günü Turkcell ile ilgili yaşadığım kapsama alanı sorununu yayımladınız, çok teşekkür ederim ama aradan 10 gün geçti ve hiçbir Turkcell yetkilisi arama zahmetinde bile bulunmadı. Demek ki Adana Yüreğir PTT Mahallesi'ni Turkcell gözden çıkarmış! Düşünün günlük tirajı 100 bin olan ve en çok satan gazetelerden biri olan Türkiye gazetesi, ulusal baskıda Turkcell'in şebeke sorunuyla ilgili bir yazı yayımlanıyor ve Turkcell'in dünyadan haberi yok... Feridun Ağabey bu yazımı adımı soyadımı da kullanarak yayımlayabilirsin. Ayrıca evimde yaptığım Turkcell hız testlerinin ekran görüntülerini de ekliyorum. Saygılarımla...

“Turkcell arama zahmetinde bile bulunmadı”

Ekrem Giriş

Balkonlar ortak alan diye de duymuştum, doğru mu?

"Feridun Ağabey, hayırlı günler diliyorum. Bizim tatil beldesinde dört katlı bir yazlık binada dairemiz var. Dairemiz ortada kalıyor. Evimizin balkonu deniz kenarı olduğu için çimento da deniz kumundan olsa gerek nem rutubet rüzgâr derken yıpranıyor. Bizim üstümüzdeki balkonun alt kısmı yıprandığında biz kimseye bir şey demeden sıva yaptırmıştık. Şimdi alt komşumuz bu durumu kendini rahatsız ettiği gerekçesiyle 'yaptırın' diyor. İyi de bu balkonun alt kısmının sıvası bizim sorumluluğumuzda mı? Balkonlar ortak alan diye de duymuştum. Öyle ise yaptırmak gerekirse masrafını birlikte karşılamak lazım değil mi? Yok ortak alan değilse bizim balkonun bu hâlini alt komşu istedi diye yaptırmak zorunda mıyız?" diyen değerli “yazlıkçı” okuyucumuz, konuyu kendilerine sizin bildirdiğiniz hâliyle ilettiğimizde hukuk servisimizden şöyle bir cevap geldi:

“Balkonlar, sırf 'balkon' olmaları nedeniyle kendiliğinden ortak yer sayılmaz; balkonun bağımsız bölüme mi, eklentiye mi yoksa ortak alana mı ait olduğu tapu kaydı, onaylı mimari proje ve yönetim planına göre belirlenir. Ancak üst kat balkonunun döşemesi ile alt dairenin tavanını oluşturan yapısal kısım, kanunda açıkça ortak yer sayılan 'tavan ve tabanlar' kapsamındadır. Bu kısımda oluşan hasarın onarımı, kural olarak tüm kat maliklerince arsa payı oranında karşılanır; yalnız üst ve alt kat maliki arasında yarı yarıya paylaşılmaz. Hasar, üst kat malikinin kusurlu kullanımı veya projeye aykırı müdahalesinden doğmuşsa, üst kat maliki zarardan sorumludur; ortak gider olarak yapılan ödeme de kendisine rücu edilir. Alt kat maliki, yalnızca hasarın kendi tavanında görülmesi nedeniyle onarım giderinin tek başına sorumlusu değildir. Yani o hasar üst kattan gelen su vb. nedeniyle oluşmuş gibi görünüyor. Bu nedenle orayı yaptırmak ona aittir.”

"Sen, o paranın hayrını görür müsün?!"

Feridun Ağabey, her türlü eleştiriyi yapalım varsa sorunları dile getirelim ama çuvaldızı başkasına batırırken önce iğneyi kendimize bir batıralım; dayanabileceksek çuvaldızı başkasına rahatlıkla batırabiliriz.

Geçtiğimiz günlerde sınava girmek için çocuğumla yola çıktık. Otobüsten sonra da tramvaya binecektik. Çapa’da aktarma yapacakken baktım çocuk evden yanına su almayı unutmuş. “Şuradan bir su alalım” dedi. Gitmiş orada bir esnaftan su istemiş. 0,5 litrelik suya elli lira para istemiş. Bu nasıl bir esnaflık böyle? Bir bardak su muhtaç olduğunu anladığın öğrenciye elli lira nasıl denir? Çocuk gelip böyle söyleyince beynimden vurulmuşa döndüm. İyi ki ben orada değildim. “Bırak kardeşim kalsın!” diye tepkimi gösterirdim. Daha sonra ikindiye doğru ben sınav olunacak yerde bir büfeden su istedim. 15 lira dedi suya. Doğrusu da bu değil miydi? Şimdi sizin aracılığınızla üzüntümü ve duygularımı belirtiyorum. Bu adam bu kazancın hayrını görür mü Ağabey?!

Rumuz: “Baba”

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