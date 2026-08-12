Emekliler, değeri milyonu aşan 164 gram altının peşinde!

Yıl 2023... Ülke seçime gidiyor. Devletin en âli makamlarından müjde geldi:

“Memura verilen seyyanen zam, emeklisine de aynen yansıtılacak.”

Söz verildi. Kesin vadedildi... Aradan üç koca yıl geçti. İletişim Başkanlığı’nın afişleri soldu.

Sosyal medya paylaşımları tozlandı. Ama o vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi.

Emekli hâlâ bekliyor. Bugün memur emeklisi o vaatleri senet gibi elinde tutuyor.

Sosyal medyada her platformda seyyanen zam alacağını haykıra haykıra istiyor... Devletinden sözünü ifa etmesini istiyor.

2,5 milyonu aşkın memur emeklisi mahkemelerde her yerde hakkını arıyor...

EMEKLİLİĞİ DOLAN MEMURLAR DA AYNI DERTTE

Emekli olamıyorlar. Çünkü maaşları bir anda yüzde 40’lara düşüyor.

Eskiden emeklilik istirahat dönemiydi. Şimdi ekonomik uçurum diyorlar...

Uçurumun kenarında duruyorlar. Çalışırken alınan maaş, dilekçe verildiği an eriyor.

Hakikaten yüzde 40’lara varan büyük kayıp.

MEMUR ADAYLARI DA MAĞDUR!

Seyyanen zam meselesi sadece emekliyi vurmuyor. Kamuya girmek için gün sayan gençleri de vuruyor. Maaşı kuş kadar kalacak olan memur, koltuğuna demir atıyor.

Emekli olamayanın yerine genç nefer giremiyor. Sistem tıkanıyor...

Millî Eğitim ve Sağlık’ta 250 bini aşkın memur emekliliği bekliyor.

Kapı açılırsa 250 bin genç taze kan olarak devletine hizmet için can atıyor!

Seyyanen zam, tıkanan sistemin anahtarı. Hesap ortada...

1 MİLYON 89 BİN TL KAYIP

Temmuz 2023’ten bugüne ödenmeyen tutar.

Nominal 596 bin lira. Faizli 780 bine dayandı. Ama asıl rakam altın hesabında.

Her ayın tutarı o günün gram altın fiyatına çevrildi.

Toplam 164 gram altın. Bugünkü değeri 1 milyon 89 bin lira.

Her bir memur emeklisinin kesesine girmeyen 164 gram altın…

Damla damla göl olur dediler. Burada göl değil, deniz oldu.

BU MEBLAĞ NE DEMEK?

Evladını evlendirmek... Ev, araba hayalinin bir parçası demek... Borcunu kapatmak. Huzurla nefes almak...

Memur emeklileri diyor ki:

“Alım gücümüz 20 yıl öncesine düştü.” Mahkemelere koştu.

Mahkemeler reddetti. “Yasada yok” dediler. İstinaf da aynı yolu tuttu.

Ama daire başkanı şerh düştü: “Eşitlik ilkesine aykırı. Ayrımcılık.”

Hâlen dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde. 6 Ağustos 2026’da birleştirildi.

Gözler AYM’de. Karar bekleniyor.

BU MESELE SADECE BUGÜNÜN EMEKLİSİNİ İLGİLENDİRMİYOR

Hâlihazırda çalışan milyonlarca tüm memurları da yakından ilgilendiriyor. Çalışan ve emeklisiyle 6 milyon memur ailesini…

Kamuda iş hayali kuran gençleri de. Milyonların istikbali bu süreçte. Sadece memur emeklisi değil...

Hak yerini bulur diyorlar. Bulacak mı? Söz verildi. Yerine getirilmedi.

Şimdi AYM konuşacak.

Emeklilerin feryat figanı artık duyulmalı. Sabır taşı çatladı. İş mahkemelere kalmamalı. Devlet sözünü artık ifa etmeli…

HASILIKELAM: Emekli yana yakıla 3 yıldan beri her yasal platformda hakkını sonuna kadar arıyor. Devletinin vaadini ifa etmesini sabırsızlıkla bekliyor.

Çalışan memurlar bir an önce emekli olmak arzusuyla yanıp tutuşuyor.

Memuriyet hayali kuran yüz binlerce genç bekliyor. Memleket izliyor.

Bütün gözler devlet sözü hâline gelen “Seyyanen zammın ifasında...”

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin Başmüfettişi olarak, sizin dertlerinizi kendi derdim, sizin hakkınızı kendi hakkım bilerek yoluma devam edeceğim.

Bu hak arama mücadelesinde en büyük dayanağım sizlersiniz.

Destek ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum.

Sosyal güvende kalın...

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