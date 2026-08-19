Körfez Termal'de devre mülkle ilgili değerlendirmelerim.

1) Kiraya vermek için form dolduruyoruz siz verin. Fakat verilince SMS WhatsApp veya mail ile bir bilgi vermiyorsunuz; mükerrer defa telefon edip sormaya da insan hicap ediyor. Kiraya veren şahıs verilmediyse ona göre program yapsın yakın değil ki hemencecik oraya gelsin...

2) Siz verince komisyon da çok alıyorsunuz bunu yüzde on beşlere düşürseniz çok iyi olur.

3) Aidatları da yüksek tutuyorsunuz ve başka kartlara taksit de yapmıyorsunuz. Muhtelif başka devre mülkü olan tanıdıklarım var aidatları yüksek değil.

Velhasıl "her yiğidin bir yoğurt yemesi" vardır fakat insafı da göz ardı etmemek lazım. Bir esnaf tanıdığım var diyor ki: "Ticarette hem para hem dua kazanmak lazım" sizin orayı tercih edenler muhafazakâr ve rahmetli Özal’ın tabiriyle "orta direk." Düşüncelerimin değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim. Saygılarımla...

Musa İshakoğlu

Kuveyt Türk Genel Müdürlüğüne arz

Odunpazarı Caddesi güzel olacak

Feridun Ağabey; görevim gereği dolaşan birisiyim ve yolları takip ettiğimi düşünüyorum. Önce genel bir bilgi paylaşmak istiyorum. Nerede bir caddede yol tümseği konulmuş ise dikkat edin onun ardında beş metre sağında on metre solunda mutlaka bir bozuk yol çukuru vardır. Bu niye böyledir onu anlamış değilim. Bir başka merak ettiğim husus da kaldırım kenarlarında dönemeçlerde filan konulan plastik yol dubaları. Onların da niçin konulduğunu anlamış değilim... Bu genel duygu ve düşüncelerimden sonra başarılı yol hizmetlerine imza atan Samsun Büyükşehir Belediyemize bir aceleciliğimi arz etmek istiyorum. Odunpazarı Caddesini güzelleştiriyor Belediyemiz... Gerçekten çok güzel bir hizmet teşekkür ediyorum. Ama sürekli kullandığım bir yol güzergâhı olduğu için iki aydır beklemek sabırsızlığımı zorluyor. Diyorum ki ha biraz daha gayret etseler de şurayı bir an önce bitirseler da. Değerli Başkanımızın bu konularda hassas olduğunu da bildiğim için buradan kendilerine arz ediyorum. Size bu resmi ve duygularımı yazıp gönderdiğimde kim bilir belki de belediyemiz bu caddeyi yapmıştır. Ama bu vesileyle kendilerine Samsun’umuza böyle güzel hizmetler sunduğu için teşekkür ediyorum. Sabırsızlığımızı hoş görmelerini arz ediyorum...

Rumuz: "Vatandaş"

Pişmanlık insan için değil mi? Eğirdir Huzurevi bu emeklimizi ne olur yeniden çağırsa

Feridun Ağabey, Edirne'den Eğirdir Huzurevine nakil için yazdığım dilekçeyi yayınladığın için çok teşekkür ederim. 21-7-2026 tarihinde nakil için Bakanlığa dilekçe vermiştim. Nakilleri Bakanlık onaylıyor. Benden tekrar dilekçe istediler ve 3 Ağustos'ta tekrar verdim. Hâlâ nakil olmadı. Ağabey, sabah çorbası ve bir ara öğün eksik verildiği için 26-6-2026 tarihinde Bakanlığa dilekçe yazdım. İhalesi yapılmış ve devlet parasını ödediği hâlde verilmiyor. Abi, benim memuriyette 12 senem bu işlerle geçti ve bildiğim konular. Hâlâ cevap gelmedi.

Şikâyetimden sonra burada acil butonları çalışmadığı için üç saatte bir oda kontrolü yapılıyor. Uyandığımda bir daha uyuyamadığımı söyledim. Müdire Hanım dilekçe vermemi söyledi, verdim. Ama gene beni uyandırıyorlar.

14-8-2026 tarihinde Tıp Fakültesine randevum vardı. İl Müdürlüğü araba göndermedi, saat üçe kadar bekledim. Abi, bunlar psikolojik baskı değil de ne? Sağlığa zarar verecek kadar ileri gidiyorlar. Abi, benim tahminim bu tür durumları şikâyet ettiğim için veya gazetemden dolayı. Buraya gelişimin yayınlanan yazısını herkes biliyor.

Abi, bana "Sana tutanak tutacağız, hastaneye gitmediğin için" diyorlar. Beni suçlu göstermek için. Abi, yayınlanan dilekçede bu olanlara atıfta bulunmadığın için mi acaba? Abi, çok zordayım, ne yapacağımı bilmiyorum. Abi, ne olursunuz Allahü teâlânın rızası için bana yardımcı olun. Selam ederim.

Edirne Huzurevi-Ali Sarıtekin

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