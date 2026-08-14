Sosyal değerlere ihtiyaç

İnsanoğlu olarak gerçekten de çok aciziz. Temel ihtiyaçlarımız bizler için ne kadar önemli ve vazgeçilmez ise yaşamış olduğumuz bu hayatta toplumsal ve sosyal değerler de bir o kadar kıymetli ve değerli. Hatta o kadar değerli ki etrafımıza baktığımız zaman niceleri temel ihtiyaçlarını karşılamış fakat dört duvar evin içerisinde aile olmayı, birbirine karşı saygı, sevgi, muhabbet ve hoşgörü kavramlarının ne olduğu bilincini kazanamamış.

Aile içerisinde en sevdiklerimize karşı kullanmadığımız eksikliğini hissettiğimiz bu sosyal değerler maalesef hayatımızın geri kalanında da önümüze hep birer noksanlık olarak çıkmakta. Aile içerisinde empati yapamayan, sosyal değerler üzerine temellerini atamayan kişiler sosyal hayatta insanın olduğu her yerde problemlerle baş etmede sınıfta kalıyor.

Sosyal hayatta etrafımıza dikkatlice bakıp değerlendirmede bulununca acı tabloyu daha ilk dakikalardan hissediyoruz ve anlıyoruz. Maalesef karşılıklı anlayış, empati kurma ve karşımızdaki kişilere saygı duyma kavramlarından o kadar uzaklaşmış hâldeyiz ki… Daha cümlenin sonu gelmeden herhangi olay veya durum için izahat yapılmadan çoğu ikili ilişkiler noktalanıyor. Birbirimizden o kadar uzaklaştık ki aynı konu hakkında iki tarafında haklı olduğu, aynı şeyi anlattığı hâlde birbirleriyle çatışma hâline geldiklerini görmüş oluyoruz. İhtiyatlı davranmamız gerekirken fitne çıkaranlara fırsat vermememiz gerekirken biz daha en baştan kendi kalemize gol atmış oluyoruz.

Cümlelerime son vermeden önce “Müslüman anlayışlı olur” şiarıyla hareket etmeyi, çok ucuz değeri olmayacak konu veya konularla alakalı kırgınlık küslük yaşamamayı, birbirine tahammül eden sabreden kişilerden olmayı ve olabilmemizi ümit ediyorum. Ömrümüzün bir rüya gibi hızlıca geçtiği bu fâni dünya hayatında karşımızdaki kişilere merhametli olmayı “merhamet edene merhamet edilir” buyuran Resûlullah Efendimizin cümlelerini aklımızdan çıkarmamayı başta kendime daha sonra da sizlere tavsiye ediyorum. Kalın sağlıcakla.

Rumuz: “Kuzuluk”

Acılı bir annenin feryadı

"Sayın Feridun Bey kardeşim, 61 yaşında acılı anne olarak yalvarıyorum, yalvarıyorum, yalvarıyorum... Sizden ricam benim feryadımı yetkililere duyurmam için yardımcı olun... Ben de 8 yıl AK Parti İzmir Narlıdere Kadın Kolları Teşkilat Başkanı daha sonra ana kademede görev yaptım. Şu an İzmir Tire'de oturuyoruz. 35 yaşında kızımı kaybettim. Eşim emekli astsubay. Parkinson hastalığı, şeker hastalığı var. Ben de tansiyon ve şeker hastasıyım. Yatalak evladıma rağmen gece gündüz demeden partim için çalıştım. Yalvarıyorum acılı annenin feryadını duyurun Allah rızası için duyun beni” diyen değerli okuyucumuz Nuran Ülküye Sucu, öncelikle başınız sağ olsun efendim. Eşinizin ve kendinizin sağlık problemleri olduğunu belirtmişsiniz. Ne var ki yazınızdan derdinizin ne olduğu tam olarak anlaşılmıyor. Hastalıklarınızın tedavisi konusunda mı, ekonomik anlamda mı yardım talebiniz var? Derdinizi yine de bu hâliyle yayınlıyor sesinizi yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Saygılarımızla.

Kunduz Yaylası güreşleri ve Vezirköprü Belediyesine teşekkür

Geçtiğimiz hafta bir vesileyle katıldığımız Samsun Vezirköprü Kunduz Yaylasında yapılan geleneksel güreşleri izleme fırsatım oldu. Heyecanın dorukta olduğu katılımcıların hayli yoğun olduğu ve beraberinde bir hafta öncesinden başlayan panayıra ilginin bol olduğu bir organizasyonu düzenleyen Vezirköprü Belediyesine ve verdiği emeklere çok teşekkür ediyorum. Güreş dağıldıktan sonra Vezirköprü’ye doğru hareket hâlindeki araçların konvoy oluşturması ve trafiğin aksaması sebebiyle aksi istikamete giderek değişik bir güzergâhı denemek istedik. Kunduz Yaylası köy yoluna girdik aşağı doğru gitmeye başladık ama yolun toz toprak içinde olduğunu tahmin edememiştik. Değerli Belediye Başkanımızın Kunduz Yaylası Güreşleriyle bölgeyi tanıtma gayretine toz konsun istemiyoruz. Böylesine bir başarının ardından böylesine bir isteği tenkit olarak belirtmiyoruz. Aksine yaylaya ve organizasyona kadar her yeri pırıl pırıl ayarlayan bir Belediye Başkanına yürekten teşekkür ediyoruz. Bir sonraki güreş organizasyonuna kadar o beş kilometrelik kısmın da asfalt yapılacağına yürekten inanıyoruz. Sağ olun değerli Başkanım... Emeklerinize sağlık...

İsmail Tunçel

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