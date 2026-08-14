MHK “havuzdan” sıkılmış, tekrar başa dönüldü!

Süper Lig ve 1. Lig’de görev alan hakemleri tek bir çatı altında toplayan ‘Üst Klasman Hakem Kadrosu’ şeklindeki yapıya ‘HAVUZ’ diyorlar.

Bunun Avrupa’da örneği yok! 50-55 hakemin aynı eğitimi aynı anda alması bilime aykırı. Avrupa ülkeleri bu sayıyı genelde 20-25 aralığında tutuyor.

Mevcut MHK, gelir gelmez “HAVUZ” yaptı! Ve bu işten çok anlayan (!) yorumcular ayakta alkışladı. Öyle ki, avuçları patlarcasına...

Bu, tam anlamıyla herkese “mavi boncuk” dağıtma politikasıdır.

1. Lig kulüplerine “Size üst klasman hakemi verdik” diyorlar.

1. Lig hakemlerine “Hepiniz üst klasman hakemisiniz” diyorlar.

Bu, ilkokul 1 ve 2. sınıflar ile 3 ve 4. sınıfların aynı derslikte ders görmesine benzer.

Bu, geçmişte defalarca denenmiş, hiçbir faydası olmamış ve çok ucuz bir popülizmden öte bir şey değildir.

Şimdi bundan vazgeçilmiş. Kim bilir, belki de yeni direktör Anthony Taylor böyle istedi.

Süper Lig için 21 hakem belirlenmiş: 1) Halil Umut Meler, 2) Atilla Karaoğlan, 3) Kadir Sağlam, 4) Oğuzhan Çakır, 5) Mehmet Türkmen, 6) Cihan Aydın, 7) Ozan Ergün, 8) Ali Şansalan, 9) Ali Yılmaz, 10) Alper Akarsu, 11) Adnan Deniz Kayatepe, 12) Batuhan Kolak, 13) A. Buğra Taşkınsoy, 14) Çağdaş Altay, 15) Fatih Tokail, 16) Gürcan Hasova, 17) Reşat Onur Coşkunses, 18) Ümit Öztürk, 19) Ömer Faruk Turtay, 20) Oğuzhan Aksu, 21) Yasin Kol.

Üst klasmanda 54 hakem var. Kalan 33 hakem 1. Lig’de görev alacak.

Zorbay Küçük, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi aşağıda kalmışlar.

Geçen sezon Süper Lig’de tek maçı olan (22. hafta Kocaeli-Gaziantep) Fatih Tokail’in yukarı alınması dikkat çekici. Performansı da yetersizdi ki, ikinci bir maç verilmedi.

Bunun resmî bir değeri olmadığı için hakemlerin durumu yine birilerinin iki dudağı arasında. Net bir Süper Lig klasmanı yapmamak; her türlü keyfi uygulamaya açık bir düzendir.

Bu sezon, ihmali ve özensizliği kaldıramaz

Bugün, TFF’nin ve MHK’nın kredisi; geçtiğimiz iki sezon kadar yok! Mazeretleri kalmadı!

Lige yıldız yağdı; Salah, Vlahovic, Nübel, Trossard, Lukaku, Greenwood...

Şampiyonluk yarışı dört takım arasında kızışacağa benziyor. Aziz Yıldırım’ın dönmesi bir baskı unsuru olacaktır. Ciddi harcama yapan Beşiktaş ve Trabzonspor; hakem hatalarına çok tolerans göstermeyecektir.

Dünya Kupası’ndaki uygulamaların ligimize yansıması kaçınılmaz. Her kulüp, oradan işine geleni kendi maçında standart kabul edecektir.

TFF yöneticileri, MHK Genel Müdürü, yeni direktör Taylor, hakemler, VAR dâhil herkesin sorumluluğu artmıştır.

Bir ilke, prensip, standart sağlanmalı. Bu sezon, öyle keyfi uygulamalarınızı, ihmallerinizi, özensizliklerinizi kaldıramaz!

Adaletten kaçış yok, örtüler kalkıyor!

Gülistan Doku soruşturmasında kaybolmasından 6 yıl sonra 28 kişi tutuklandı. İçlerinde eski vali, sağlıkçılar, dalgıçlar, emekli polisler, emniyet müdürleri ve polislerin de bulunduğu çok sayıda kamu görevlisi var.

Van’daki Rojin Kabaiş soruşturmasında son olarak rektörden dahi DNA örneği alındı.

Görünen o ki; artık adaletten kaçış yok!

Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması bugüne kadar aydınlatılamamıştı.

HTS ve baz kayıtları dâhil geniş çaplı bir yeni soruşturma başlatıldı.

Bugüne kadar üstünün örtülmüş olması zaten başlı başına bir soruşturma konusu...

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in göreve başlaması ile çok sayıda cinayetin aydınlatılması, F.Bahçe otobüsünün kurşunlanmasında da bir şeylerin açıklığa kavuşacağı ümidini artırmakta.

Tunceli’deki gibi bir kararlılık, bunu da çözecektir. Çok benzerlikler var.

Ömer Faruk Ünal'ın önceki yazıları...